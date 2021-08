ASSE Mercato : Une signature attendue la semaine prochaine !

Publié par JEAN-LUC D le 21 août 2021 à 21:41

Claude Puel était à la recherche d’un défenseur capable de pallier le départ de Pape Cissé. L’entraîneur de l’ ASSE semble l’avoir trouvé et se prépare à le blinder définitivement.

Mickaël Nade, la grosse surprise signée Claude Puel

À la fin de son prêt d’une saison, Pape Abou Cissé est retourné à l’Olympiakos, obligeant ainsi l’AS Saint-Étienne à recruter un nouveau défenseur central cet été. Conscient que les finances du club ne lui permettaient pas d’espérer mieux qu’un joueur capable de se montrer aussi bon que l’international sénégalais de 25 ans. Si plusieurs noms ont été associés aux Verts durant plusieurs semaines, c’est finalement en interne que Claude Puel semble avoir trouvé sa solution.

Selon Le Dauphiné Libéré, le coach de l’ASSE a été convaincu par Mickaël Nade depuis la présaison. Auteur de solides prestations durant la période de préparation, le joueur de 22 ans a disputé ses premiers matches de Ligue 1 cette saison après un prêt réussi à Quevilly-Rouen Métropole. D’ailleurs, le club stéphanois s’apprête à récompenser le natif de Sarcelles de sa bonne présaison.

Mercato ASSE : Mickaël Nade vers une prolongation

Présent en conférence de presse vendredi après-midi, Claude Puel a ouvertement dit du bien de Mickaël Nade en confirmant qu’il veut le garder. « C’est un joueur que j’ai voulu garder pour voir où il en était. Il s’est bien comporté lors des matches amicaux qu’il a eu l’opportunité de disputer. Dans l’axe central, c’est ouvert. On essaie à chaque fois de former la défense la plus compétitive », a notamment expliqué le technicien français.

Et aux dernières nouvelles, Mickaël Nade, dont l’actuel engagement expire dans un an, pourrait parapher un nouveau bail de deux saisons supplémentaires la semaine prochaine avec l’AS Saint-Étienne, soit jusqu'en juin 2024, à en croire Nabil Djellit, consultant pour L’Équipe Du Soir.