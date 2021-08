Juventus Mercato : Ronaldo veut partir, Allegri rétablit la vérité

Publié par Timothée Jean le 23 août 2021 à 12:05

L'entraîneur de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri, a expliqué pourquoi Cristiano Ronaldo n’a pas été titularisé lors du match nul face à l'Udinese (2-2), dimanche dernier.

Juventus Mercato : Allegri dissipe le malentendu Ronaldo

C’est une absence qui fait jaser en Italie. Pour le premier match de la saison en Serie A de la Juventus, Cristiano Ronaldo a débuté sur le banc de touche face à Udinese (2-2). La raison de choix surprenant ? Selon diverses sources italiennes, le buteur portugais aurait demandé à être remplaçant, notamment parce qu'il compte bien quitter le Piémont d'ici la fin du mercato. Annoncé un temps au PSG, le quintuple Ballon d’Or chercherait une nouvelle porte de sortie.

Et selon Sky Sport Italia, la Juventus serait ouverte à son départ. La Juve attendrait une offre de 30 millions d’euros pour libérer sa star de sa dernière année de contrat. Une rumeur vite démentie par l’entraîneur de la Juventus. Massimiliano Allegri a en effet assuré que cette décision de laisser son attaquant vedette sur le banc de touche venait de lui. Il s’agissait donc d’une décision purement sportive et rien de plus. "Cristiano se sent bien. Je lui ai parlé avant le match, lui expliquant qu’il allait démarrer sur le banc. Il s’est rendu disponible et a bien joué lorsqu’il est entré sur le terrain", a expliqué le technicien italien.

"À moi, Ronaldo m'a dit qu'il restait"

À une année de la fin de son contrat, la Juventus a tranché pour son attaquant portugais. Samedi dernier en conférence de presse, Massimiliano Allegri s’était déjà montré très confiant sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. "À moi, Ronaldo m'a dit qu'il restait. Il s'est toujours bien entraîné et a toujours été à disposition. J'ai lu des rumeurs dans les journaux, mais il n'y a jamais eu de volonté de sa part de quitter la Juventus", a avoué Allegri. CR7 compte donc honorer son contrat expirant en juin 2022 avec la Juve.