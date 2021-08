OGC Nice mercato : Une nouvelle grosse signature chez les Aiglons !

Publié par Thomas le 23 août 2021 à 16:17

Auteur d’un mercato sensationnel depuis le début de l’été, l’ OGC Nice va enregistrer la venue d’un des meilleurs attaquants de Ligue 1, l’Algérien Andy Delort. Les Aiglons sont tombés d’accord avec le MHSC pour la signature de l’attaquant de 29 ans pour une somme avoisinant les 10 millions d’euros.

OGC Nice Mercato : En pleine tourmente, Nice signe Andy Delort !

En pleine tourmente après la dramatique rencontre contre l’Olympique de Marseille ce dimanche, les Niçois vont à nouveau renforcer leur secteur offensif, en signant l’attaquant algérien Andy Delort, qui sort d’un très bon match contre Lorient ce week-end (1 but et une 1 décisive pour une victoire 2-1 du MHSC). Dans les petits papiers de Christophe Galtier depuis plusieurs jours, le dossier s’est finalement bouclé en très peu de temps, avec une officialisation attendue demain, comme l’avance le quotidien L'Équipe. À trois ans de la fin de son contrat dans l’Hérault, Delort faisait le bonheur d'Olivier Dall'Oglio, après avoir marqué 15 buts et réalisé 9 passes décisives la saison passée en Ligue 1. Cette saison, l’ancien Toulousain avait démarré sur le même rythme, en inscrivant déjà deux buts en 3 journées.

Les Aiglons sont parvenus à un accord avec les Montpellierains pour un transfert sec de 10 millions d’euros, une offre acceptée par Laurent Nicolin ce matin. Le joueur va parapher un contrat de 3 ans, plus une année en option. Lors de la rencontre face aux Merlus, l’Algérien était sorti en pleurant de la Mosson, sous les applaudissements des supporters. Il passera sa visite médicale demain. Pour pallier à son départ, le MHSC ferait de l’ancien Marseillais Valère Germain sa priorité. Libre de tout contrat depuis cet été, l’attaquant de 31 ans est tombé d’accord avec Montpellier, en réduisant par quatre le salaire qu’il touchait à l’OM. Une superbe opération pour l’ OGC Nice, qui s’apprête à enregistrer une 8e recrue de marque cet été, de quoi aborder la saison avec de grandes ambitions.