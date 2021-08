PSG : Grosse tuile concernant un avant-centre parisien

Publié par ALEXIS le 23 août 2021 à 16:45

Le PSG a situé ses supporters sur la blessure de Mauro Icardi, touché à l’épaule contre le Stade Brestois, vendredi dernier, lors de la 3e journée de Ligue 1. Les nouvelles sont mauvaises pour l'entraîneur du club de la capitale.

PSG : Mauro Icardi « indisponible entre 3 et 4 semaines »

Le PSG a signé une belle victoire en ouverture de la 3e journée du championnat, la semaine dernière, mais a perdu Mauro Icardi en toute fin de match. Touché à l’épaule droite, il avait quitté le terrain au profit d’Arnaud Kalimuendo (86e). Trois jours plus tard, le club de la capitale a donné des nouvelles de l’attaquant argentin. Et elles ne sont pas du tout bonnes pour le coach Mauricio Pochettino. « Les examens pratiqués confirment que Mauro Icardi souffre d’une entorse de grade 2 de l’acromio-claviculaire droite. Le retour à l’entraînement collectif est estimé entre 3 et 4 semaines », a communiqué officiellement le Paris Saint-Germain.

Notons qu’il y a une trêve internationale de deux semaines à partir du dimanche 29 août 2021. L’avant-centre de 28 ans devrait donc profiter de cette période pour se remettre de sa blessure. Théoriquement, il manquerait les trois prochains matchs du PSG, respectivement contre le Stade de Reims, dimanche prochain, face à Clermont Foot après la trêve et probablement le choc contre l’ OL. Il est évidemment forfait pour les matchs de la sélection d'Argentine.

L'attaquant argentin freiné dans son élan

Notons que Mauro Icardi a fait une bonne préparation estivale. Ce qui a justifié sa titularisation lors du match du trophée des Champions contre le LOSC et lors des trois premières journées de Ligue 1. Il a justifié sa place en pointe de l’attaque parisienne, en marquant 2 buts en championnat, en trois apparitions. Cette blessure vient ainsi le freiner dans son élan, alors qu'il a démarré la saison en étant décisif.