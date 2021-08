Mercato PSG : Mbappé l’agace, Neymar suggère son successeur

Publié par Gary SLM le 24 août 2021 à 03:26

Kylian Mbappé agace avec son refus de prolonger au PSG. Neymar, qui compte parmi ses amis, a glissé un nom au club pour le remplacer.

Mercato : Vers la fin du feuilleton Mbappé au PSG

L’ancien attaquant de l’As Monaco, Kylian Mbappé, approche de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. S’il ne prolonge pas, le club de la capitale va assister impuissant à son départ gratuit en juin prochain, sauf s’il le vent cet été ou au mercato hivernal.

Jusqu’ici, l’idée d’une non-prolongation du contrat de Kylian Mbappé était écartée par la direction parisienne. Pour Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris St-Germain, le buteur ne partira pas dans un autre club et il n’arrivera pas non plus libre à la fin de son contrat. Ce positionnement démontrait la ferme envie du club de garder son joueur.

Seulement, Mbappé ne peut être retenu contre sa volonté et il le montre au quotidien dans son attitude ces derniers mois. Alors que les offres pour rallonger son bail se sont succédé, le joueur offensif Bondynois n’a toujours pas donné son accord pour poursuivre sa carrière au PSG. Dans son entourage, l’argument était que l’équipe de la capitale française n’est pas assez attractive pour contenir les ambitions du jeune footballeur.

Nasser Al-Khelaïfi a donc voulu lui démontrer le contraire, convaincu que le Paris SG est le club qu’il faut aux joueurs du talent du jeune français. Il a tour à tour recruté Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramas, Gianluigi Donnarumma et enfin Lionel Messi après avoir prolongé le contrat de Neymar Jr. L’argument du manque d’attractivité de Paris est tombé puisqu’avec la Pulga, l’équipe est devenue la plus prestigieuse du moment en Europe.

Le président de l’équipe parisienne n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction d’avoir bâti un tel effectif puisqu’il a déclaré lors de la présentation de Messi : « Mbappé n’a plus de raison de vouloir partir ailleurs » puisqu’il n’y a pas plus attractif que l’effectif du Paris Saint-Germain. Malgré tout, le nouveau bras droit de Karim Benzema en équipe de France ne se presse pas vers une prolongation de son contrat. Il est toujours désireux de rejoindre le Real Madrid, club où il croit pouvoir remporter un jour le Ballon d’Or. Seulement, Karim Benzema arbore les couleurs de cette équipe qu’il porte à bout de bras offensivement et il n’a toujours pas remporté ce trophée individuel.

Aujourd’hui, RMC Sport a revisité le dossier Mbappé. Comme les médias madrilènes, qui indiquent que Nasser Al-Khelaïfi penserait à étudier une éventuelle offre du Real Madrid, la source française évoque l’existence d’une réelle possibilité d’un départ de l’attaquant du PSG.

Neymar fait une proposition d'un joueur au club

Neymar a beau être un ami proche de Kylian Mbappé, il n’apprécie pas les difficultés que fait son complice dans les négociations pour prolonger son contrat. Selon les sources proches du dossier, Mbappé ne communique pas d’exigences pour offrir des pistes de travail aux dirigeants du club de la capitale. Il est donc clairement engagé dans une stratégie de pourrissement pour obtenir son départ forcé.

Face à cette situation, RMC Sport explique que Neymar a glissé à ses dirigeants le nom d’un attaquant brésilien qu’il sent très prometteur. Richarlison (à droite sur la photo) dont il est question est un attaquant brésilien de 24 ans. Si ses débuts à Everton FC ont étés timides, il a aujourd’hui atteint une vitesse de croisière qui pourrait l’amener à réaliser de très belles choses aux côtés des géants que sont Neymar lui-même et Lionel Messi. Jérôme Rothen et Loïc Tanzi, qui cosignent l’information sur le site du média, indiquent que le Paris SG a déjà pris contact avec l’entourage du buteur des Toffees formé par l’América Mineiro et qui est passé par Fluminense et Watford FC. Au club basé dans la ville de Liverpool, Richarlison a inscrit 43 buts en 121 matchs toutes compétitions. Neymar validerait en personne l’idée de le faire venir en cas de départ de l’international français du PSG.