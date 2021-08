OM Mercato : L'avenir de Boubacar Kamara se précise !

Publié par Thomas le 24 août 2021 à 13:21

En pleine tourmente après les incidents survenus à l’Allianz Riviera ce dimanche, l’ OM est en passe de se séparer de son milieu de terrain Boubacar Kamara. Le Français de 21 ans est dans le viseur du FC Séville, qui voit en lui le remplaçant idéal de Jules Koundé. Les Sévillans sont entrés en contact avec la direction phocéenne afin de boucler le dossier au plus vite.

Mercato OM : Séville contacte Marseille pour Boubacar Kamara

Si l’Olympique de Marseille réalise un mercato de très haut niveau depuis le début de l’été, les dirigeants olympiens n’oublient pas leur priorité actuelle, qui n’est autre que la vente de certains joueurs. Alors que Nemanja Radonjicvient d’être prêté pour une saison avec option d’achat au Benfica Lisbonne, c’est désormais Boubacar Kamara qui est sur le point de faire ses valises. Le prometteur milieu de terrain français est proche d’un départ vers la Liga et du FC Séville.

Le club andalou est entré en contact avec le board marseillais afin d’entamer des négociations pour le joueur de 21 ans. Si aucune offre n’a pour l’instant été formulée, le club espagnol attend d’abord de régler le dossier Jules Koundé, qui a une conséquence directe sur la suite de l’opération avec Kamara. Courtisé par Chelsea depuis plusieurs semaines, le défenseur central sévillan a un accord de principe avec les Blues pour un contrat de cinq saisons.

Le Français se dit prêt à quitter l’Andalousie et attend qu’un accord soit trouvé entre son club et le Champion d’Europe. De son côté, l’ OM fait tout son possible pour vendre son joueur formé au club, avant qu’il ne parte librement l’été prochain. Pablo Longoria demande à l'écurie espagnole un montant de 20 millions d’euros, une somme qu’il ne sera pas difficile de débourser si Jules Koundé venait à partir. Tout devrait se décanter dans les prochains jours.