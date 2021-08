Chelsea Mercato : Koundé se rapproche à grands pas des Blues

Publié par Thomas le 23 août 2021 à 16:30

Véritable objectif des Blues depuis plusieurs semaines, la venue du défenseur français Jules Koundé semble se préciser de jour en jour. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Chelsea serait en contact direct avec son club du FC Séville et se prépare à formuler une nouvelle offre conséquente, censée faire plier la direction andalouse.

Chelsea Mercato : Jules Koundé, ça se précise !

La fin du mercato estival approche et de nombreuses opérations tendent à être finalisées, de quoi animer un peu plus le marché des transferts. Grand objectif du club londonien, la signature d’un grand défenseur remue en interne la direction des Blues depuis plusieurs semaines, mais le dossier s’annonce complexe. Comme évoqué il y a quelques temps, Chelsea, sous l’impulsion de Thomas Tuchel, veut recruter le défenseur tricolore Jules Koundé, à qui il reste 3 ans de contrat au FC Séville. Si les deux parties semblaient en bonne voie pour conclure le deal, un élément inattendu a considérablement retardé l’opération.

L’idée d’un échange avec Kurt Zouma plus une compensation financière de Chelsea avait émergé et semblait plaire aux deux écuries. Seulement, le défenseur des Blues avait fait part de son désaccord, ne désirant pas quitter l’Angleterre tout de suite. Si l’ancien Stéphanois devrait bien quitter Stamford Bridge cet été (West Ham étant sur le coup), la piste du FC Séville semble impossible, compromettant donc la venue de Jules Koundé. Cependant, ces dernières heures, Chelsea est revenu à la charge et se montre bien déterminé à parvenir à ses fins. Roman Abramovitch est en contact direct avec le FC Séville et s’apprête à formuler une nouvelle offre.

Le club anglais sait que les Andalous ne vendront pas leur joueur à la fin du mercato, par peur de ne pas avoir assez de recul pour le remplacer, l’idée est donc de finaliser l’opération dans les prochains jours. Pour pallier au départ de Jules Koundé, Monchi, le directeur sportif du FC Séville, aurait dans son viseur Boubacar Kamara, que l’OM veut vendre à tout prix d’ici le 31 août.