Real Madrid : 1 Milliard € ! Les Merengues réalisent un deal fou

Publié par Thomas le 24 août 2021 à 23:15

Très prudent depuis le début du mercato en matière de transfert, le Real Madrid se focalise depuis plusieurs semaines sur le renouvellement des contrats de ses joueurs-cadres.

Real Madrid mercato : Fede Valverde prolonge jusqu’en 2027

Après Nacho, Dani Carvajal ou plus récemment Karim Benzema, Florentino Pérez vient de prolonger l’une des grandes révélations de ces dernières années, le milieu uruguayen Fede Valverde. Le joueur de 23 ans va poursuivre l’aventure à Madrid jusqu’en 2027. Pour ce contrat de 3 ans, sa clause libératoire est montée en flèche, jusqu'à 1 milliard d’euros ! Un record dans le football vient donc de tomber.

Les Merengues ne comptent pas stopper leur opération prolongation tout de suite. Si à Madrid, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappe, les dirigeants eux, travaillent à blinder les contrats de leurs joueurs intouchables, dont Fede Valverde. Le club espagnol et le milieu de terrain sont parvenus à un accord pour une prolongation de son contrat pour deux ans. Ce n’est autre que le contrat le plus long de l’effectif du Real Madrid, pas surprenant quand on sait que Valverde fait partie des plus grands espoirs du football actuel. Le club a annoncé la nouvelle sur son site officiel. Cette prolongation de contrat a quelque chose d’historique. Elle héberge une clause libératoire démentielle d’un milliard d’euros, du jamais vu dans le football. Avec un PSG qui repousse continuellement les limites de dépenses dans l'achat de joueur, il était préférable pour le club merengue d'assurrer les arrières.

Les prolongations continuent à Madrid

Fede Valverde devient le 7ème joueur à être prolongé cet été après Nacho, Dani Carvajal, Thibaut Courtois Luka Modric, Lucas Vazquez et Karim Benzema. Le buteur français est désormais lié au Real jusqu'en juin 2023.

Arrivé au En Espagne en Janvier 2016, Valverde faisait l’objet de fortes convoitises des Merengues à l’époque mais il devait attendre la majorité pour quitter son club de Peñarol en Uruguay. Prêté la première année au Deportivo La Corogne, le milieu de terrain a progressivement intégré le 11 titulaire sous Zidane, en disputant 102 rencontres depuis la saison 2018/2019.