Real Madrid Mercato : Enorme retournement de situation pour Bale !

Publié par Jules le 21 avril 2022 à 17:43

Real Madrid Mercato : En fin de contrat en juin prochain, Gareth Bale était annoncé sur le départ au Real, mais les choses pourraient évoluer.

Real Madrid Mercato : Et si Gareth Bale restait à Madrid ?

Suivi par quelques clubs, notamment au Royaume-Uni où Cardiff et Tottenham lui prêteraient un intérêt, Gareth Bale était perçu comme partant du Real Madrid cet été. Néanmoins, TodoFichajes affirme qu'à la surprise générale, l'histoire n'est peut-être pas finie entre le Gallois et les Merengues. En effet, selon le média espagnol, il y a encore une chance que l'attaquant de 32 ans continue encore une saison avec le Real.

Alors que la prolongation de Luka Modric est en très bonne voie du côté du Real Madrid, une autre signature plus surprenante pourrait emboîter le pas. L'agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, pense en effet pouvoir encore convaincre la Maison Blanche de prolonger le joueur, fantomatique cette saison. Bale voudrait poursuivre une saison de plus en Liga avant de prendre sa retraite, mais a essuyé les refus du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid. Une prolongation avec le Real reste donc sa dernière chance.

Real Madrid Mercato : Les Madrilènes ne seraient pas contre l'idée mais...

À en croire le média espagnol, le Real Madrid pourrait se laisser convaincre par le représentant du joueur, mais souhaiterait fixer ses propres conditions avant de prolonger l'international gallois (102 sélections). Les Merengues souhaiteraient que Gareth Bale réduise drastiquement ses exigences salariales, afin d'être en accord avec son rôle, très secondaire, au sein de l'effectif madrilène. Cette diminution de salaire serait de l'ordre de 50% de ce qu'il perçoit actuellement, tandis que la prolongation porterait sur une seule année supplémentaire, sans prolongation à la clé.

En plus de cette volonté de diminuer drastiquement son salaire, le Real Madrid voudrait aussi avoir l'assurance que le joueur fera davantage attention à son hygiène de vie pour pouvoir participer à davantage de matchs que cette saison. Depuis le début du championnat, Gareth Bale a raté 20 matches, une absence trop récurrente pour faire de lui un élément fiable. À voir donc maintenant si le joueur prolongera, contre toute attente, avec le Real.