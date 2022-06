Real Madrid Mercato : Une star va prolonger, annonce imminente !

Publié par Dylan le 08 juin 2022 à 00:25

Real Madrid Mercato : Le club Merengue veut poursuivre l'aventure avec l'une de ses stars, qui devrait prolonger mercredi.

Real Madrid Mercato : Prolongation imminente pour Luka Modric

Alors que le Real Madrid est en passe de signer Aurélien Tchouaméni, le prodigieux milieu de l'AS Monaco, une autre bonne nouvelle arrive dans le même secteur de jeu. En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le Ballon d'Or 2018, Luka Modric, serait sur le point de prolonger l'aventure pour un an de plus avec le dernier champion d'Espagne.

L'annonce devrait être officielle avant l'arrivée de Tchouaméni. La même source indique même une annonce ce mercredi. Les négociations auraient avancé très rapidement après la finale de la Ligue des Champions, qui a été remportée pour la 14e fois par les Merengues. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son pays, la Croatie, Luka Modric est présent depuis 2012 à la Casa Blanca et ne compte pas encore quitter le navire madrilène.

Le Real Madrid a digéré le refus de Kylian Mbappé

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé de prolonger avec le PSG, le Real Madrid semble avoir digéré la nouvelle, du moins sur le papier. Le club Merengue est très actif sur le marché des transferts et s'est rapidement projeté sur les autres pistes du mercato estival, à savoir Aurélien Tchouaméni, Sadio Mané ou encore Antonio Rüdiger. Ce dernier a d'ailleurs officialisé sa venue à la Casa Blanca pour 4 ans en provenance de Chelsea il y a quelques jours. Il s'agit là du premier joli coup réalisé par le Real Madrid, et il pourrait vite y en avoir un deuxième avec Aurélien Tchouaméni.

Longtemps courtisé par le Real, le PSG ou encore le FC Barcelone, l'ancien bordelais avait fait du club aux 14 Ligue des Champions sa priorité. Une chance pour Florentino Pérez, le président du Real qui souhaite finaliser au plus vite la transaction. Les deux parties (AS Monaco et Real Madrid) se seraient mises d'accord selon plusieurs quotidiens espagnols comme Marca et The Athletic. En attendant la confirmation du deal, le club Merengue peut se satisfaire d'une très bonne nouvelle avec la prolongation imminente de Luka Modric, et semble définitivement se tourner vers l'après-Mbappé.