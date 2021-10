Barça Mercato : Tout est bouclé ! Laporta frappe un coup superbe

Publié par Thomas le 19 octobre 2021 à 15:17

C’est le véritable objectif du Barça depuis le début du championnat et il est en passe d’être officialisé. Dans sa démarche de miser sur l’avenir et transformer son effectif, le président barcelonais Joan Laporta vient de boucler une opération mercato sensationnelle.

Barça Mercato : Ansu Fati va prolonger, tout est bouclé

Après avoir officialisé il y a quelques jours la prolongation du milieu de 18 ans, Pedri, le FC Barcelone récidive cette semaine en actant la prolongation de son joyau de la Masia Ansu Fati. Véritable promesse d’avenir du football mondial, l’attaquant espagnol fait l’objet depuis plusieurs semaines d’une vive pression de la part de son club pour élargir son contrat. De nombreuses réunions ont eu lieu ces derniers jours entre les représentants du joueur et les dirigeants blaugranas, qui se montraient à chaque fois concluantes.

Comme l’avance Marca ce mardi, le club catalan et sa pépite sont parvenus à un accord de principe et espèrent officialiser l’opération dans les plus brefs délais. Le représentant du joueur, Jorge Mendes et le directeur sportif du Barça, Mateu Alemany, ont convenu une première entente après une réunion de dernière minute ayant eu lieu à Porto au Portugal. Dans le même temps, de gros clubs comme Manchester City faisait les yeux doux au wonderkid.

Dans cet accord, le footballeur qui fêtera dans peu de temps ses 19 ans, recevra beaucoup plus de protagonisme dans l’effectif blaugrana, ainsi qu’un salaire nettement revalorisé. Initialement sous contrat jusqu’en juin 2022, Ansu Fati devrait parapher 5 saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027. Un véritable pari sur l’avenir, quand on sait que l’attaquant espagnol est souvent perçu en Catalogne comme la relève de Lionel Messi.

Blessé pendant plus de 10 mois, le joueur a fait un retour fracassant à la compétition il y a quelques semaines en marquant un but magique contre Levante, enflammant par la même occasion un Camp Nou bien trop terne depuis la reprise. Depuis, le prodige espagnol a déjà inscrit 2 buts en 3 rencontres de Liga.