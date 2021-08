OM Mercato : Longoria proche de régler la succession de Radonjic

Publié par Timothée Jean le 25 août 2021 à 11:02

Depuis le départ de Nemanja Radonjic à Benfica, l’ OM est à la recherche d’un nouveau milieu offensif pour compenser son absence. Et selon les dernières nouvelles, Pablo Longoria serait proche de frapper un joli coup en Italie.

OM Mercato : Adam Ounas à la place de Radonjic ?

Avec un budget très limité, Pablo Longoria et son équipe ont dû faire preuve d’inventivité pour renforcer l’effectif de l’ OM cet été. Ainsi, depuis le début du mercato estival, les phocéens ont bouclé pas moins de neuf recrues. Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba et Pol Lirola ont officiellement rejoint l’Olympique de Marseille. Mais la direction marseillaise n’est pas rassasiée et travaille désormais pour renforcer son secteur offensif.

Le départ de Nemanja Radonjic à Benfica a laissé un vide au sein de l’attaque phocéenne qu’il faudra rapidement combler. C’est dans ce sens que les dirigeants marseillais ont réactivé la piste menant à Adam Ounas, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat avec Naples. Selon les informations de Saber Desfarges, qui travaille pour Amazon, l' OM a intensifié les négociations avec les dirigeants napolitains et reste très optimiste sur l’arrivée de l’international algérien.

Adam Ounas veut rejoindre Marseille

La source explique en effet que les négociations entre les deux écuries vont bon train et que les positions se rapprochent. Pablo Longoria est même décrit comme confiant et aimerait boucler le prêt d’Adam Ounas avant le 31 août prochain, date de fermeture du mercato estival.

Foot Mercato ajoute également que l’international algérien n’est pas insensible à l’intérêt de l’ OM. Le joueur de 24 ans aurait même déjà échangé avec l’entraîneur Jorge Sampaoli et serait tenté par le projet ambitieux de l’ OM. Les Marseillais devront désormais trouver un terrain d’entente avec Napoli pour acter son transfert.