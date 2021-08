Barça : Incroyable, sous l'effet Messi, Gerard Piqué rachète la Ligue 1

Publié par Thomas le 25 août 2021 à 18:33

L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a fait rentrer le championnat de France dans une nouvelle dimension économique et sportive. De la même manière que pour la Copa América, le groupe médiatique Kosmos, société du défenseur central barcelonais Gerard Piqué, a acquis les droits TV de la Ligue 1 en Espagne. Tout a été planifié pour que le début de la chaîne se fasse en même temps que les débuts de Messi sous ses nouvelles couleurs.

Messi au PSG : Gerard Piqué fait diffuser la Ligue 1 en Espagne

En pleine expansion depuis plusieurs années, la Ligue 1 va désormais être suivi à grande échelle en Espagne, un pays qui n’a généralement d’yeux que pour son championnat national La Liga. Gerard Piqué, coutumier du monde des affaires, vient d’acheter les droits de diffusion du championnat de France via sa société Kosmos, et cela pour les trois prochaines années. L’entreprise espagnole n’a toujours pas communiqué sur quelle chaîne seraient diffusées les rencontres, ni la somme dépensée dans cette opération.

À titre de référence, Movistar, dernier diffuseur de la Ligue 1 en Espagne, avait dépensé 2,5 millions à l’époque. Seulement, cette saison, la dimension est différente, après le mercato XXL orchestré par le PSG, et notamment l’arrivée du sextuple Ballon d’Or, Lionel Messi, pas sûr que le championnat de France ait été revendu à un prix aussi bas. Le très bon recrutements d'équipes comme l'OGC Nice ou l'OM offre au football français une véritable plus value économique à l'international.

Grand ami de l’Argentin de par leur longue aventure commune au Barça, Gerard Piqué n’a pas hésité à sauter sur l’occasion, lorsque le transfert chez les Rouge et Bleu a été rendu officiel. Avec ce rachat, qui risque de se révéler très fructueux pour le défenseur espagnol, la Ligue 1 soigne en partie ses plaies après le fiasco des droits TV en France et notamment l’arrêt prématuré de la chaîne Téléfoot en février dernier. Depuis le Trophée des Champions cet été, nos voisins transpyrénéens n’avaient pas accès au championnat de France, de part le rachat d’Amazon des droits français.