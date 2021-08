Bordeaux Mercato : Officiel, un 5e renfort chez les Girondins

Publié par Ange A. le 25 août 2021 à 23:55

Comme attendu, les Girondins de Bordeaux viennent de frapper un coup du côté du Portugal. Le club au scapulaire a officialisé la signature d’un milieu de terrain brésilien en provenance du Sporting Braga.

Fransergio rejoint les Girondins de Bordeaux

Avec l’arrivée de Gérard Lopez à la présidence des Girondins de Bordeaux, des recrues étaient attendues pour renforcer l’effectif de Vladimir Petkovic. Mercredi, Bordeaux a officialisé le transfert de Fransergio. Le milieu de terrain brésilien arrive en provenance du Sporting Braga, club qu’il a rejoint en 2017. Le joueur de 30 ans s’est engagé pour trois saisons avec le club au scapulaire, plus une en option. La direction du FCGB a déboursé 7,5 millions d’euros, bonus compris pour s’offrir sa nouvelle recrue. Le néo-bordelais portera le numéro 13, laissé libre par Enock Kwateng. Fransergio est la 5e recrue estivale de Bordeaux. En Gironde, il retrouve notamment Ricardo Mangas et Alberth Ellis, d’autres anciens pensionnaires de Liga NOS, prêtés par Boavista.

Les raisons de la signature de Fransergio

Outre ces deux anciens de Boavista, les Girondins de Bordeaux ont également enrôlé Timothée Pembélé et Gideon Mensah. Le défenseur central et l’arrière gauche sont respectivement prêtés par le PSG et Salzburg. Suite à l’officialisation de Fransergio, Admar Lopes a justifié la signature du milieu. Pour le directeur sportif du FCGB, le Brésilien dispose « d’un profil polyvalent, car il est capable d’évoluer dans plusieurs systèmes ». « Il sait également très bien se projeter. Nous sommes très heureux de pouvoir recruter un joueur avec autant de qualité et d’expérience », a expliqué le dirigeant bordelais. Reste maintenant à espérer que ces recrues permettront au club scapulaire d’améliorer son classement en Ligue 1 Conforama. Vladimir Petkovic est loin de réussir ses débuts sur le banc des Marine et Blanc. Bordeaux ne pointe qu’à la 15e place avec 2 points après trois journées de championnat.