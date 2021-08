OL Mercato : Pas de départ pour ce crack, Aulas tranche

Publié par Ange A. le 26 août 2021 à 01:55

Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a fait le point sur les dossiers chauds de l’ OL en cette fin de mercato. Le président lyonnais s’est notamment exprimé sur le cas de Rayan Cherki.

La mise au point d’Aulas pour Cherki

Ce mercredi était jour de présentation à l’Olympique Lyonnais. Xherdan Shaqiri, le dernier renfort de l’ OL était en effet présenté à la presse. Arrivé en provenance des Reds de Liverpool, l’attaquant suisse de 29 ans s’est engagé pour trois saisons avec Lyon. Durant cette cérémonie, Jean-Michel Aulas a été interpellé sur certains sujets au moment où le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite. Si la porte est ouverte pour Maxwel Cornet et Houssem Aouar, le président lyonnais est en revanche ferme concernant l’avenir d’un autre jeune joueur formé au club. Pour le patron des Gones, il est hors de question lâcher Rayan Cherki.

Le sort de Rayan Cherk scellé à l’ OL

Jean-Michel Aulas estime que le jeune attaquant a encore de belles pages à écrire avec l’Olympique Lyonnais. « Si on l’a fait signer dans des conditions uniques en Europe, c’est que l’on veut qu’il apporte son talent à l’ OL », a assuré le président de Lyon en conférence de presse. Formé au club, Rayan Cherki est encore sous contrat jusqu’en 2023. Pour le moment, il ne semble pas intégrer les plans de Peter Bosz, le nouvel entraîneur des Gones. Il n’a joué qu’un seul match (60 minutes) depuis la reprise de la Ligue 1 Conforama. Titularisé contre Brest lors de la 1re journée (1-1), Cherki est resté sur le banc contre Angers (défaite 3-0) puis face à Clermont (3-3). La saison dernière, il avait pris part à 30 rencontres pour 4 buts et le même nombre de passes décisives. Au cours de cet exercice, le jeune Lyonnais est d’ailleurs devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club à 16 ans et 140 jours.