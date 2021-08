OL Mercato : Onana, Azmoun, Aouar, Cornet... Aulas fait le point

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 21:35

Jean-Michel Aulas a fait un nouveau point sur le Mercato estival de l’ OL à 6 jours de la fermeture du marché des transferts. Il a évoqué les dossiers chauds, concernant les départs et les arrivées.

OL : Aulas confirme les pistes Onana et Azmoun

L’ OL n’a pas fini de faire son marché comme l’avait fait savoir Jean-Michel Aulas, ce mercredi, il a confirmé la tendance en conférence de presse, lors de la présentation officielle d’Emerson Palmieri (défenseur latéral) et Xherdan Shaqiri (ailier droit).Selon le président de l’Olympique Lyonnais, le dossier André Onana (Ajax Amsterdam) n’est pas refermé. « Depuis l’arrivée de Peter Bosz, on fait tout avec son aval. On avait parlé d’un gardien de but, on a tout fait pour le faire. Peut-être que les choses se feront au dernier moment pour Onana », a indiqué le président du club rhodanien. D’après JMA, « les discussions existent avec Sardar Azmoun », buteur du Zénith Saint-Pétersbourg (Russie). « C’est une piste potentielle », a-t-il lâché.

Cornet et Aouar toujours sur le marché

Au chapitre des départs, le patron de l’ OL a confirmé l’envie de départ de Maxwel Cornet, annoncé proche de Burnley FC en Premier League. « Maxwel Cornet est toujours là. Il a émis le souhait de partir », a-t-il fait savoir. Disposant d’un bon de sortie, Houssem Aouar n’a toujours pas trouvé chaussure çà son pied ! Il est pourtant dans les petits papiers de plusieurs clubs, dont de grosses pointures (Juventus, Real Madrid, Liverpool, Tottenham…)

« Houssem Aouar aspire à jouer ailleurs, mais tout le monde sera content s'il reste. Il a encore beaucoup à donner à l' OL... » Pour finir, Jean-Michel Aulas a fait la mise au point et l’annonce suivantes : « On n’a pas besoin de vendre pour acheter. Il est probable qu'il y aura d'autres mouvements. Mais tout est complexe. On espère faire encore des choses qui vont vous surprendre ».