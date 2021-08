PSG Mercato : Succession Mbappé, le clan Lewandowski est à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2021 à 08:55

Cela ne fait plus aucun doute, la possibilité de voir Kylian Mbappé quitter le PSG cet été existe bel et bien. D’ailleurs, le club de la capitale a déjà lancé les grandes manoeuvres pour Robert Lewandowski, l’attaquant du Bayern Munich en vue de la succession de la pépite française.

Pini Zahavi à Paris pour Robert Lewandowski ?

Dans une interview accordée à RMC Sport mercredi, Leonardo a confirmé les envies de départ de Kylian Mbappé. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a également assuré que l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne sera pas forcément retenu si le Real Madrid consent à répondre favorablement aux conditions fixées par le club parisien. Jusqu’au 31 août à minuit, les choses pourraient donc bouger à Paris. Les dirigeants parisiens pourraient en effet se voir dans l’obligation de frapper un gros coup sur le marché des transferts afin de remplacer Mbappé.

Et le journaliste Simone Rovera révèle que le PSG travaille déjà sur la piste Robert Lewandowski pour l’après-Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international polonais veut quitter le Bayern Munich cet été. Leonardo veut en profiter pour le convaincre de rejoindre la bande à Messi en Ligue 1. D’ailleurs, son agent Pini Zahavi s’est rendu à Paris pour rencontrer la direction des Rouge et Bleu et discuter d’un éventuel recrutement du buteur de 33 ans.

« Oui, et Pini était à Paris encore hier soir... attention à la piste Lewandowski si jamais Mbappé devait partir… », écrit le spécialiste foot italien et international, basé à Turin. Toutefois, l’affaire est encore loin d’être dite puisqu’il faudra parvenir à convaincre le Bayern Munich de laisser filer le meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga sur une saison.

Le Bayern Munich a fixé son prix pour Lewandowski

Pour mettre la main sur Robert Lewandowski, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont devoir passer à la caisse. Selon plusieurs médias allemands, le Bayern Munich ne serait pas forcément contre le départ de son numéro 9, mais le Paris Saint-Germain devra mettre sur la table des négociations un chèque de 115 millions d’euros. Une tendance confirmée par nos confrères du site Le 10 Sport qui assurent que si Kylian Mbappé va au Real Madrid cet été, « le PSG se lancera sur Robert Lewandowksi, visiblement intéressé à l’idée de venir dans la capitale française. »

Après Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarummé, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, Lewandowksi pourrait débarquer au Parc des Princes dans les jours à venir. Affaire à suivre…