AS Monaco : Défaite en LDC, terrible conséquence pour la France !

Publié par Thomas le 27 août 2021 à 00:15

L’AS Monaco pourra nourrir beaucoup de regrets après la défaite mercredi soir en barrage de la Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk. Après avoir mené et dominé toute la rencontre, les Ukrainiens sont parvenus à renverser la tendance grâce à un réalisme hors pair. Si cette défaite laissera sans doute des séquelles à l’équipe du Rocher pour la suite de la saison, au niveau national, elle engendre de lourdes conséquences au football français qui dégringole encore un peu plus au classement UEFA.

AS Monaco : Le Portugal passe devant la France

Après l’échec des hommes de Niko Kovac hier soir en match retour des barrages de Ligue des Champions, qui empêche l’ASM de se qualifier pour les phases de poules, la France se voit de nouveau impactée au niveau du coefficient UEFA. Et pas des moindres, puisque le football hexagonal perd de nouveau une place au classement, au détriment du Portugal. Le pays sort du top 5 européen composé des championnats les plus influents, Premier League (1er), Liga (2e), Serie A (3e), Bundesliga (4e) et donc la Primeira Liga (5e). Un véritable coup de massue pour le football français, qui paye cash ses très mauvais résultats lors des dernières compétitions européennes.

La saison dernière, le Stade Rennais et l’ OM, tous deux qualifiés pour les poules de la Ligue des Champions, avaient terminé 4e, laissant le PSG porter seul la réussite du football tricolore (élimination en demi-finale). En Europa League, le bilan était encore plus catastrophique, puisque seul l’OGC Nice était en lice pour la compétition, et avait aussi terminé 4e de son groupe avec seulement 3 points pris.

Une rencontre pourtant à la portée de Monaco

Pourtant, tout semblait bien parti pour l’ASM, qui grâce à Wissam Ben Yedder avait porté le socre à 2-0 à la mi-temps sans forcer. Seulement, les différentes occasions non concrétisées, donnaient des sueurs froides à la principauté, qui n’arrivait pas à tuer la rencontre. Après une défaite 1-0 au match aller, il suffisait d’un but des Mineurs pour que la rencontre file en prolongation. Un but qui survient à la 74e (Marlos), et qui fait trembler le Metalist Stadium qui croit désormais à une remontada de son club.

Au cours des prolongations, Monaco continue de dominer sans toutefois parvenir à marquer, et va le payer cash. À la 114e minute, le Shakhtar va égaliser au terme d’un but gag (csc de Ruben Aguilar). Le club français ne reviendra jamais au score, les joueurs nourriront de nombreux regrets notamment à 2-0, où il se sont fait piéger par leur suffisance.