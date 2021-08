Stade Rennais Mercato : Bourigeaud à l'OL, Genesio n'y croit pas

Publié par Timothy le 25 août 2021 à 15:03

Le Stade Rennais réalise un mercato des plus actifs de Ligue 1, depuis le début de l'été. Le club breton a enregistré les arrivées de Loïc Badé, Kamaldeen Sulemana, Birger Meling et Baptiste Santamaria. Outre la gestion du dossier Camavinga et la venue imminente du milieu croate, Lovro Majer, L'Équipe révélait hier que Benjamin Bourigeaud serait l'une des pistes de l'Olympique Lyonnais.

Après l'officialisation de Xherdan Shaqiri à l'OL, lundi, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, a assuré que le mercato était encore loin d'être terminé. « On va continuer à renforcer notre équipe », a-t-il indiqué. Ce mercredi, le quotidien sportif apprend que l’Olympique Lyonnais est passé à l’offensive pour enrôler l’avant-centre du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun. La direction lyonnaise a même formulé une première offre de 11 millions d'euros au club russe. Ce joueur est donc la priorité du club rhodanien.

Stade Rennais Mercato : Genesio dément le départ de Bourigeaud

Néanmoins, une autre piste intéresse aussi l'OL, celle menant au milieu de terrain du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud. L’Équipe révélait que le joueur intéresserait l’Olympique Lyonnais, si la vente d’Houssem Aouar avait lieu dans les derniers jours du mercato. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, ce mercredi, le coach rennais Bruno Genesio, n'a pas botté en touche. Pour lui, ce probable intérêt de l'Olympique Lyonnais n'est pas crédible. « Je lis les journaux et j’apprends certaines choses dedans, c’est bien », a-t-il déclaré en préambule.

Avant de revenir sur la situation du joueur : « Benjamin Bourigeaud n’est pas un joueur libre et Lyon a l’habitude de bien faire les choses. S’ils étaient intéressés par son profil, on serait au courant au club et forcément je serais au courant. Aujourd’hui, personne ne m’a dit que Lyon était intéressé par Benjamin. Comme c’est un club qui travaille très bien là-dessus et qui est correct, je pense qu’ils auraient d’abord pris contact avec nous, plutôt qu’avec le joueur. En tout cas je l’espère. » Très en vue depuis le début de saison, le milieu de terrain du SRFC tant à devenir un véritable cadre au sein de l'effectif breton. Restera-t-il au Stade Rennais cette saison ? Affaire à suivre...