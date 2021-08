OM Mercato : Officiel, Pablo Longoria boucle sa dixième recrue

Publié par Timothée Jean le 26 août 2021 à 17:55

C’est officiel ! Pablo Longoria vient d’acter une dixième recrue pour l’ OM cet été. Le jeune attaquant espagnol, Pedro Ruiz Delgado, qui arrive en provenance du Real Madrid, s’est officiellement engagé avec le club phocéen. Il a été prêté dans la foulée aux Pays-Bas.

OM Mercato : Pedro Ruiz Delgado est officiellement Marseillais !

Pablo Longoria semble inarrêtable cet été. Le président de l’Olympique de Marseille enchaîne les signatures depuis le début du mercato. Après avoir bouclé l’arrivée de Pol Lirola cette semaine, le dirigeant phocéen vient de s’attacher les services d’une dixième recrue estivale. Libéré de sa dernière année de contrat par le Real Madrid, Pedro Ruiz Delgado est arrivé dans la cité phocéenne en début de semaine. Il a passé sa visite médicale avec succès avant de s’engager officiellement avec l’ OM.

Le buteur espagnol s’est engagé avec le club phocéen pour « plusieurs saisons », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club phocéen. Mais Pedro Ruiz Delgado ne défendra pas les couleurs marseillaises cette saison puisqu’il a été prêté dans la foulée à NEC Nimègue, aux Pays-Bas. « Pedro Ruiz Delgado s’est engagé avec l’Olympique de Marseille aujourd'hui pour plusieurs saisons. Pour sa première année de contrat le jeune attaquant de 21 ans sera prêté au club de D1 néerlandaise de NEC Nimègue, actuellement onzième au classement, pour poursuivre son développement », a publié le club.

Les statistiques de Pedro Ruiz Delgado

Natif de Séville, Pedro Ruiz Delgado a débuté sa carrière de footballeur au centre de formation du Betis Séville avant de rejoindre le Real Madrid en 2015. Très affûté devant le but, il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 33 rencontres avec l’équipe réserve des Merengues la saison dernière. Son prêt aux Pays-Bas sera l’occasion pour lui de retrouver plus de temps de jeu au sein du championnat hollandais avant de faire son retour à Marseille.