Déterminé à s’offrir Leny Yoro d’ici le 31 janvier, le patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, serait prêt à tout pour faire craquer Olivier Létang et le LOSC.

Mercato PSG : Olivier Létang résiste pour Leny Yoro

Après l'arrivée de Lucas Beraldo en défense centrale et celle de Gabriel Moscardo au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain espère encore un autre défenseur et surveille toujours la situation des milieux de terrain, selon les informations de L’Équipe. Dans cette optique, le club de la capitale ferait le forcing pour déloger Leny Yoro de Lille OSC. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le prodige français de 18 ans fait rêver presque tous les grands d’Europe et le PSG aimerait rapidement conclure son transfert dès cet hiver. Seulement, Olivier Létang ne semble pas disposé à négocier avec son ancien club pour le transfert de Leny Yoro.

« Je suis surpris et amusé par toute cette agitation inventée par certains, qui ne correspond pas à la réalité, mais à une telenovela. La situation est très claire, nous sommes très calmes et Leny, avec lequel je parle toutes les semaines, aussi. Notre position n'a pas changé, aucune discussion en janvier, j'ai refusé de parler d'un transfert avec des clubs intéressés, car je veux que l'on se concentre sur le sportif et nos objectifs », a confié le président des Dogues dans les colonnes du journal L’Équipe. Une position très ferme, mais qui ne semble pas du tout décourager Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

Le PSG prêt à investir plus de 50M€ pour Leny Yoro

En effet, dans son édition du jour, le quotidien sportif assure que le Paris Saint-Germain n'a pas tiré une croix définitive sur le recrutement de Leny Yoro et entend bien continuer son pressing jusqu’à la fin du mercato hivernal pour tenter de faire craquer les dirigeants lillois et Olivier Létang. Nasser Al-Khelaïfi serait même prêt à signer un chèque d’un montant supérieur à 50 millions d’euros, soit dans le cadre d’un transfert sec ou d’un prêt assorti d’une option d'achat obligatoire. De son côté, RMC Sport indique que les lignes pourraient bouger dans ce dossier si le PSG parvenait à obtenir un accord avec le joueur.

« D’abord il faut trouver un accord avec le joueur, représenté désormais par Jorge Mendes. Cela ne parait pas insurmontable pour Paris. Leny Yoro n’est pas insensible à l’intérêt du champion de France, mais d’autres clubs de premier plan le suivent », assure le média francilien, qui précise toutefois que le Paris SG, qui veut absolument attirer un autre libéro après Lucas Beraldo, « explore par ailleurs d’autres pistes à ce poste. »