Ligue Europa Conférence : SRFC, Genesio savoure après Rosenborg

Publié par Ange A. le 27 août 2021 à 10:25

Le SRFC a obtenu son ticket pour la phase de poules de la 1ère édition de la Ligue Europa Conference. Bruno Genesio, le coach du Stade Rennais, s’est exprimé après la qualification de son équipe.

Le SRFC qualifié en Ligue Europa Conférence !

Jeudi, le Stade Rennais a assuré sa place pour la phase de poules de la 1ère édition de la Ligue Europa Conférence. Rennes s’est imposé (1-3) sur la pelouse des Norvégiens de Rosenborg et a assuré son billet. Les hommes de Bruno Genesio enchaînent après l’avoir emporté (2-0) à l’aller au Roazhon Park. Le coach du Stade Rennais s’est satisfait d’avoir atteint son objectif après le coup de sifflet final. « L’objectif est atteint donc oui je suis satisfait […] Le plus important était de se qualifier. Bravo aux joueurs ! On est très contents pour le club. Le plus important est maintenant de rentrer vite et de récupérer car on a de nouveau un gros match dimanche qui sera certainement plus difficile », a lâché le technicen breton en conférence de presse.

Un nouvel objectif en vue pour Genesio et ses poulains

Qualifié pour la nouvelle C4, Bruno Genesio s’est fixé un nouvel objectif avec le Stade Rennais. « Lorsque l'on a une compétition à jouer, on se doit d’être ambitieux. La prochaine étape sera de sortir de la phase de groupes », a assuré l’entraîneur de Rennes. Pour le coach du SRFC, il faudra néanmoins afficher un meilleur visage pour aller le plus loin possible dans cette compétition. L’ancien entraîneur de l’OL déplore cependant quelques déchets, notamment dans le domaine technique. « On a eu beaucoup trop de déchet dans des zones de jeu où on n’était pas forcément sous pression, sur des passes où on aurait pu aller vers l’avant et on ne l’a pas fait, sur des avant-dernières passes où on aurait pu faire beaucoup mieux », a grogné le coach rennais.