Bordeaux : Adli, Vitinho, révélations sur la fin du mercato

Publié par Ange A. le 27 août 2021 à 21:55

Le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Admar Lopes a fait le point sur les dossiers chauds du mercato. Le dirigeant bordelais a notamment fait la lumière sur le cas Yacine Adli, un temps annoncé à l’AC Milan.

Mercato Bordeaux : Admar Lopes donne la tendance pour Vitinho

Avec l’arrivée de Gérard Lopez à la présidence des Girondins de Bordeaux, le mercato estival du club au scapulaire s’est emballé. Le FCGB a notamment changé d’entraîneur avec la nomination de Vladimir Petkovic. Avec la récente signature de Fransergio, les Marine et Blanc ont accueilli leur 5e recrue estivale. Alors que la fenêtre des transferts sera close le 31 août, au moins un renfort pourrait encore débarquer chez les Girondins comme le fait savoir Admar Lopes.

En conférence de presse, le directeur sportif bordelais a notamment fait le point sur la situation du Brésilien Vitinho courtisé cet été. « C’est une possibilité, c’est un bon joueur qui pourrait apporter différentes choses. Mais je fais aussi confiance à notre effectif. D’ici la fin du mercato, peut-être qu’il y aura des nouvelles, on travaille pour cela. Est-ce que c’est sûr qu’il signe à Bordeaux ? Non », indique-t-il.

Grosse confidence sur le cas Yacine Adli

Dans sa sortie, Admar Lopes s’est également exprimé sur la situation de Yacine Adli. Le milieu offensif de 21 ans annoncé à l’AC Milan est encore à quai comme l’assure le dirigeant des Girondins de Bordeaux. « Il jouera samedi normalement. Il sera disponible. Je ne veux pas parler de son départ avant le match », fait savoir Lopes. Pour cette fin de mercato, il assure que le club devra d’abord vendre avant de recruter à nouveau. Deux postes restent notamment à pourvoir. « On a besoin de vendre pour acheter, on en est là, en attente [...] On réfléchit, ça dépend des opportunités et des ventes. L’objectif, c’est un attaquant et un défenseur central », révèle-t-il.