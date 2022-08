Bordeaux Mercato : L'arrivée d'un gardien de but au FCGB compromise

Publié par ALEXIS le 04 août 2022 à 00:46

Bordeaux Mercato : Maintenu en Ligue 2, le FCGB est désormais sous le contrôle strict de la DNCG. Ce qui complique son mercato.

Bordeaux Mercato : Les Girondins soumis à un contrôle de la DNCG

Bordeaux a certes été maintenu en Ligue 2 où il est relégué sportivement, mais le club reste dans le collimateur de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). La Commission de Contrôle des clubs professionnels a en effet décidé, dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2022-2023, d'encadrer la masse salariale et les indemnités de mutations au budget présenté par le FCGB. Encadrement des salaires et des transferts ! Concrètement, les Girondins ne peuvent pas recruter de nouveaux joueurs, tant qu’ils n’ont pas réduit leur effectif ou la masse salariale du club.

Justement, RMC Sport croit savoir que le club au scapulaire doit dégraisser pour plus de trois millions d'euros. « Les Girondins vont devoir se délester de plus de 3 millions d'euros, au moins, sur leur masse salariale, avant d'espérer pouvoir enregistrer des renforts ». Bordeaux a recruté Yohann Barbet (défenseur central) et Vital N'Simba (arrière gauche), mais pour que leur contrat soit homologué les Girondins doivent effectuer d'abord des ventes, selon la source.

La signature de Jonas Lössl au FCGB en stand-by

La signature du gardien de but Jonas Lössl à Bordeaux, annoncée par France Bleu, mardi, est du coup compromise par la décision de la DNCG. Le président Gérard Lopez et Admar Lopes (directeur du football) vont devoir s’activer pour le transfert des joueurs ayant la cote et des prétendants : Hwang Ui-Jo, Alberth Elis, Jean Onana, Rémi Oudin, M’Baye Niang ou encore Josh Maja. « Plusieurs joueurs de Bordeaux sont en instance de départ. Les gros salaires comme Rémi Oudin et Mexer s'entrainent à part en réserve et vont devoir trouver une porte de sortie, comme Mbaye Niang », indique le média.