Mercato LOSC : Un taulier lillois vers un cador espagnol

Selon la presse ibérique, le très bon latéral droit turc Zeki Celik pourrait faire ses valises dans les prochains jours vers l’Atlético de Madrid, qui souhaite renforcer son secteur défensif. Le joueur de 24 ans sous contrat jusqu’en 2023 au LOSC, prendrait la place de Kieran Trippier, proche de Manchester United.

LOSC Mercato : Celik bientôt Rojiblanco

Après un début de championnat calamiteux le LOSC s’apprête à perdre l’un de ses piliers en défense. Artisan du succès lillois la saison passée, le défenseur droit Zeki Celik est annoncé en Espagne à l’Atlético de Madrid, qui aimerait le confronter à Kieran Trippier, si ce dernier ne rejoignait pas les Red Devils d’ici la fin de l’été. Les Rojiblancos ont plusieurs tâches à régler dans cette dernière ligne droite du marché des transferts.

Si du côté des départs, le milieu de terrain Saúlpourrait faire ses valises vers l’Angleterre, dans le sens des arrivées Diego Simeone travaille sur la signature d’un défenseur, notamment sur le flanc droit, un secteur très incertain à l’Atlético. En effet, si Šime Vrsaljko ne rentre plus dans les plans du club, l’Anglais Trippier, lui, est annoncé du côté de Man United et pourrait faire un pied de nez aux Colchoneros en s’en allant à quelques jours de la fin du mercato.

Selon le quotidien AS, le coach argentin aurait jeté son dévolu sur le latéral lillois, qui est aussi courtisé par la Fiorentina. Le Turc de 24 ans possède une marge de progression certaine, qui plairait à la direction madrilène. Selon le journaliste spécialiste des transferts Nicolò Schira, le club aurait déjà un accord de principe avec Celik pour un contrat de cinq ans. Le champion de France 2021 rejoindrait donc le champion d'Espagne 2021 pour un transfert estimé autour des 12 millions d'euros. La saison passée, le joueur avait disputé 29 rencontres de Ligue 1 et a été décisif 6 fois (3 buts et 3 passes décisives). Le LOSC pourrait se renforcer en recrutant le défenseur sénégalais du Barça Moussa Wagué, qui jouit d’un fort potentiel mais qui a été freiné par une grave blessure dernièrement.