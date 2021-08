OL Ligue Europa : Objectif, grosse pression d'Aulas sur Bosz

Publié par ALEXIS le 28 août 2021 à 00:25

L’ OL connait ses adversaires de la phase de poule de la Ligue Europa (2021-2022), depuis vendredi. Réagissant au tirage au sort, Jean-Michel Aulas a fixé un objectif élevé à Peter Bosz.

OL : Aulas, « notre objectif est d'aller dans le dernier carré »

Jean-Michel Aulas a mis la barre haut, concernant l’objectif de l’ OL en Ligue Europa. Il vise le dernier carré de la compétition. Il l’a fait savoir dans sa réaction sur le tirage au sort des groupes, effectué ce vendredi à Istanbul en Turquie. « On va affronter de bonnes équipes. Mais si les choses se passent comme on l'imagine, cela peut permettre de se qualifier. L'objectif est d'aller le plus loin possible. On va s'organiser, y compris dans la fin du mercato, pour aller le plus loin possible », a déclaré le président de l’Olympique Lyonnais dans L’Équipe. Pour finir, le dirigeant des Gones a mis un gros coup de pression sur son entraîneur. « La gagner, je ne sais pas, mais notre objectif est d'aller dans le dernier carré », a-t-il indiqué. Peter Bosz est ainsi prévenu.

Le président des Lyonnais juge le « tirage équilibré »

L’ OL affrontera Glasgow Rangers (Écosse), le Sparta Prague (république Thèque) et Brondby IF (Danemark) dans le groupe A. Selon Jean-Michel Aulas, le groupe est abordable. Dans ses propos confiés au quotidien sportif, il a évoqué « un tirage est équilibré ». Le patron des Gones n’a pas manqué de souligner la progression de son équipe dans le classement européen. « Lyon était premier au ranking de l’UEFA pour l’Europa Ligue. Une grande première pour un club français », a-t-il fait remarquer. Notons que l’ OL, avec ses 76 000 points, a le meilleur coefficient UEFA parmi les 32 clubs qualifiés pour l’Europa League 2021-2022. Engagés aussi en C3, l'OM et l'AS Monaco connaissent leurs adversaires de poule.