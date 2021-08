Stade de Reims Mercato : Un départ à l'ESTAC bientôt acté ?

Publié par Ange A. le 28 août 2021 à 12:35

Alors qu’il vient d’enregistrer la signature d’un nouveau renfort, le Stade de Reims aurait libéré un de ses cadres. Celui-ci devrait prendre la direction de l’ESTAC Troyes.

Un cadre du Stade de Reims vers l’ESTAC Troyes

Le Stade de Reims vient de s’offrir un nouveau renfort offensif en la personne de Mitchell Van Bergen. L’ailier néerlandais âgé de 22 ans arrive en provenance de Heerenveen. Alors que le club champenois dispose d’une nouvelle recrue, l’un de ses cadres aurait pris la porte. Selon les informations de L’Union relayées par L’Équipe, Xavier Chavalerin a quitté Reims. En fin de contrat en 2022, le milieu de terrain de 30 ans n’a pas souhaité renouveler son bail. Un choix qui a poussé sa direction à le céder à l’ESTAC Troyes, promu en Ligue 1 cette saison. Pour les Stadistes, il était hors de question de conserver Chavalerin pour le laisser partir libre au terme de son contrat dans un an.

Plus que l’officialisation pour Chavalerin

Le journal régional assure que Xavier Chavalerin n’est plus un joueur du Stade de Reims. Le milieu de terrain aurait déjà satisfait à sa visite médicale et parapher son nouveau contrat avec le champion de Ligue 2. Pour le moment, l’officialisation de ce transfert reste encore attendue. Passé chez les jeunes de l’OL, Tours, le Red Star et Reims, le natif de Villeurbanne s’apprête à connaître le cinquième club de sa carrière. Il avait rejoint la Champagne en 2017 en provenance du Red Star. Il a déjà joué trois matchs de Ligue 1 Conforama cette saison avec Reims sans se montrer décisif.