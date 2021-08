Mercato PSG : 150M€, le dossier Haaland bouclé dans 96 heures ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2021 à 15:55

Alors que Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid cet été, le PSG a fait de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland le grand favori pour venir lui succéder au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino. Et l’affaire pourrait se régler assez rapidement, à certaines conditions.

Négociations avancées pour Erling Haaland

Depuis l’annonce de l’accord presque trouvé entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour un transfert de Kylian Mbappé, plusieurs médias locaux (L’Équipe) et étrangers (The Telegraph) assurent que pour remplacer leur numéro 7, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont prêts à faire sauter la banque pour aller chercher Erling Haaland au Borussia Dortmund. Un choix qui fait l’unanimité au PSG, surtout chez les supporters parisiens qui ont lancé ce samedi le hashtag #ComeToPSG à travers les réseaux sociaux.

Et le célèbre Insider qatarien Mohammed Al Kaabi, celui-là même qui avait été le premier à annoncer que Lionel Messi allait évoluer au PSG cette saison a lâché une bombe en révélant que « les négociations de Haaland sont très avancées... mais il n'y a pas d'accord. » Sous contrat à Dortmund jusqu’en juin 2024, l’international norvégien de 21 ans n’est pas forcément sur le marché, mais le BVB pourrait envisager de le laisser partir contre une somme colossale. Un transfert de Mbappé au Real Madrid pourrait donc permettre au PSG de boucler aisément la signature du Golden Boy 2020.

Le BVB prêt à céder Erling Haaland au PSG ?

En effet, d’après les informations relayées ce samedi par le Corriere Dello Sport, le Borussia Dortmund pourrait délivrer un ticket de sortie à Erling Haaland en cas d’offre à 150 millions d’euros, soit le double de la clause libératoire qui s’appliquera en juin 2022 sur l’ancien joueur du RB Salzbourg. Toujours selon la même source, en cas d’offre, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de l’excellente relation entre son directeur sportif Leonardo et l’agent du joueur, Mino Raiola, pour faire aboutir l’opération contre une belle commission. Les quatre prochains jours s’annoncent donc excitants dans ce dossier.