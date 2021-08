RC Lens Mercato : Un retour de Kalimuendo, la réponse de Haise

Publié par Ange A. le 30 août 2021 à 00:55

Le Racing Club de Lens a concédé le match nul dimanche contre le FC Lorient. Après la rencontre, Franck Haise a été interpellé sur un éventuel retour d’Arnaud Kalimuendo au RC Lens.

Arnaud Kalimuendo proche de retourner au RC Lens ?

Le Racing Club de Lens effectue pour le moment des débuts poussifs en championnat. Dimanche, les Sang et Or ont été accrochés à domicile par le FC Lorient (2-2) lors de la 4e journée de Ligue 1. Jusqu’ici, le club artésien n’a enregistré qu’un seul succès pour trois nuls. S’il a déjà recruté six renforts cet été, le RC Lens pourrait encore se renforcer avec un élément offensif en cette fin de mercato. Ces derniers jours, Arnaud Kalimuendo voit son nom associer au Racing. L’avant-centre de 19 ans était prêté la saison dernière avec option d’achat par le PSG. Durant sa pige, le titi parisien a effectué des débuts prometteurs en Ligue 1 Conforama. Il a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matchs de championnat la saison dernière.

Franck Haise botte en touche pour Arnaud Kalimuendo

Après la rencontre contre Lorient, Franck Haise a été invité à se prononcer sur un retour d’Arnaud Kalimuendo à Lens. Le coach du RC Lens a préféré botter en touche, indiquant qu’il était déjà satisfait de son effectif actuel. « On verra jusqu’à mardi. Je sais de qui vous parlez évidemment. Je crois savoir aussi comme vous que beaucoup de clubs sont intéressés ! On verra bien pour cette fin de mercato, aujourd’hui je me suis concentré sur mon match. En tout cas, j’ai déjà des bons joueurs, ça c’est sûr », a lâché le technicien lensois selon les propos relayés par But Football. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Kalimuendo est coté à 10 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant qui paraît tout de même conséquent pour le club de l’Artois qui pourrait de nouveau négocier un prêt.