OL Mercato : Après Henrique et Palmieri, un autre brésilien tenté

Publié par ALEXIS le 30 août 2021 à 22:25

La colonie brésilienne à l’ OL s’est renforcée cet été avec les arrivées d’Henrique Silva Milagres et Emerson Palmieri. Cependant, Juninho a tenté le coup pour faire venir un autre compatriote à Lyon, mais ce dernier a décidé de rentrer au Brésil.

OL : Juninho a failli recruter William

Henrique Silva Milagres et Emerson Palmieri ont rejoint leurs compatriotes brésiliens Lucas Paqueta, Bruno Guimares, Thiago Mendes et Marcelo à l’ OL, cet été. Il y avait aussi Jean Lucas à Lyon, mais il a été transféré à l’AS Monaco. Il faut toutefois préciser qu’Emerson Palmieri a la double nationalité italo-brésilienne et joue même avec la Squadra Azzura. Bruno Guimares, lui est espagnol également. En effet, Juninho a tenté le coup avec Willian parti d'Arsenal et libre de tout en engagement en ce moment. Selon L’Équipe, Peter Bosz, nouveau coach de l’Olympique Lyonnais, « avait validé le dossier Willian », parallèlement à celui de Sadar Azmoun du Zenith Saint-Pétersbourg.

Proposition de 2 ans de contrat au Brésilien

D’après le quotidien sportif, c’est bien de l’ancien joueur de Chelsea que « Jean-Michel Aulas parlait après la victoire à Nantes, quand il avait laissé entendre que les règles sur les joueurs extracommunautaires avaient changé avec le Brexit ». À en croire, la source Willian avait reçu une proposition de deux ans de contrat à l’ OL, mais il a préféré retourner au Brésil. Notons que le joueur de 33 ans a un passeport britannique, mais depuis le Brexit il est devenu un joueur extracommunautaire.

Indiquons que les Gones avaient une seule place pour un joueur non européen. Ils avaient donc le choix entre Sadar Azmoun ou Willian. Aux dernières nouvelles, le dernier est en contact avec les Corinthians de Sao Paulo dans son pays natal. Après le Chakhtar Donetsk (2007-2013), puis Chelsea (2007-2020) et Arsenal (2020-2021), l'ailier droit retrouverait son club formateur si les parties trouvent un accord.