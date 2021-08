OM Mercato : Coup de théâtre à Marseille pour Boubacar Kamara !

Publié par JEAN-LUC D le 31 août 2021 à 09:55

À 24 heures de la fermeture du mercato estival, Boubacar Kamara n’a toujours pas quitté l’Olympique de Marseille. Et aux dernières nouvelles, le défenseur ou milieu défensif de l'OM pourrait prendre une décision radicale sur son avenir.

Boubacar Kamara ouvert à une prolongation ?

S’il espérait rejoindre le FC Séville cet été, Boubacar Kamara va finalement devoir faire une croix sur le club andalou. En effet, les négociations entre Séville et Chelsea n’ont pas abouti et Jules Koundé n’est pas parti à Londres. Si la situation n’évolue pas dans les prochaines heures, le natif de Marseille devrait rester avec son club formateur et pourquoi pas renouveler son contrat. RMC Sport indique en effet que le protégé de Jorge Sampaoli est désormais ouvert à une prolongation d’au moins un an. Une bonne nouvelle pour le président olympien Pablo Longoria et le staff technique de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Longoria propose un deal à Kamara

D’après les dernières indiscrétions de La Gazzetta Dello Sport, le FC Séville et l'Atalanta Bergame, qui sont les derniers prétendants de Boubacar Kamara, n’ont transmis aucune proposition ferme à l’Olympique de Marseille pour tenter de le recruter. Le journal italien explique que ces deux clubs jouent le temps afin de mettre suffisamment de pression sur l’OM et l’obliger ainsi à réduire considérablement le prix de l’international espoir français dans les derniers instants du marché des transferts.

Face à cette situation, le président marseillais a proposé un deal à son joueur. Le média sportif transalpin explique que Pablo Longoria propose à Kamara d’accepter une prolongation d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023, avec la promesse de partir l’été prochain contre un montant raisonnable. Une offre qui pourrait faire les affaires de tout le monde du côté de la Canebière. Sampaoli n'ayant jamais caché son admiration pour le minot de 21 ans.

Si le deal proposé par le président marseillais venait à être accepté le joueur, le nouveau contrat que signeraient les deux parties permettrait à Boubacar Kamara de bénéficier d'une augmentation de salaire. Le jeune défenseur du club phocéen basculerait alors dans le camp des cadres de l' OM, ce qui augmenterait ses chances de figurer dans les prochaines listes de Didier Deschamps en Équipe de France.