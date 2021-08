OL Mercato : Un gros coup imminent pour remplacer Marcelo

Publié par ALEXIS le 31 août 2021 à 16:35

Après la mise à l’écart de Marcelo, l’ OL cherche un défenseur central pour se renforcer. Ce dernier jour de mercato, la piste menant vers Jérôme Boateng a refait surface, après l’échec du dossier Chancel Mbemba. Le joueur allemand va s'engager avec les Gones dans les prochaines heures.

OL : Jérôme Boateng à la place de Marcelo

L’ OL ne cherchait pas à se renforcer en défense centrale après l’arrivée de Damien Da Silva. Le club ligérien a même transféré Joachim Andersen à Crystal Palace (Premier League) en juillet dernier. Mais depuis le renvoi de Marcelo (34 ans) en équipe réserve, Juninho est en quête d’un arrière axial pour renforcer l’équipe de Peter Bosz. Libre depuis la fin de son contrat au Bayern Munich, Jérôme Boateng est en passe de signer à l’Olympique Lyonnais. Ce dernier jour de mercato estival, l'arrière libre de tout contrat est attendu à Lyon pour passer sa visite médicale.

L' OL n'a plus que quelques heures pour finaliser le dossier, avant la fermeture du marché des transferts, ce mardi 31 août à minuit. Si Jean-Michel Aulas parvient à obtenir un accord avec le joueur de 33 ans, ce serait un gros coup, en raison de l'expérience du haut niveau et du gros palmarès de ce dernier.

Expérience du haut niveau et un gros palmarès

Jérôme Boateng pourrait apporter son expérience à l’équipe du coach Peter Bosz. Il compte 553 matchs en Bundesliga et Premier League combinés. Il a joué au Hertha Berlin (2006-2007), à Hambourg SV (2007-2010), à Manchester City (2010-2011) et évidemment au Bayern Munich (2011-2021). L’international allemand (314 sélections) a disputé 85 matchs en Ligue des champions, 18 en Ligue Europa. Il compte 9 titres de champion d’Allemagne, 5 coupes d’Allemagne, 5 Supercoupes d’Allemagne, 2 trophées de Ligue des Champions (2013 et 2020), 2 Supercoupe de l’UEFA (2013 et 2020), 2 Coupes du monde des clubs (2013 et 2020). Avec la sélection allemande, Jérôme Boateng a remporté la Coupe du monde 2014. Un sacré palmarès !