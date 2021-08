OL Mercato : Peter Bosz confirme des renforts en fin de marché

Publié par ALEXIS le 28 août 2021 à 18:35

L’ OL a remporté son premier match de Ligue 1, vendredi, face au FC Nantes. Dans sa réaction d’après-match, Peter Bosz a fait savoir qu’il attend encore des renforts en cette fin de mercato estival.

OL : Bosz, « le mercato jusqu’à la dernière heure, il y a toujours des possibilités »

L’ OL n’a pas fini son marché comme l’a fait savoir Jean-Michel Aulas. Ce dernier a annoncé « une grosse arrivée » entre Rhône et Saône ces derniers jours du mercato estival 2021. Peter Bosz a confirmé la tendance après la victoire de son équipe sur le FC Nantes à la Beaujoire (1-0). « Le mercato dure jusqu’à la dernière heure. Il y a toujours des possibilités », a indiqué le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a recruté pour l'instant quatre nouveaux joueurs cet été, à trois jours de la fin du marché des transferts. Soit deux défenseurs : Damien da Silva (défenseur central), Henrique Silva Milagres et Emerson Palmieri (arrières latéraux gauches), et un ailier, Xherdan Shaqiri arrivé de Liverpool.

Peter Bosz a aimé la prestation de son équipe à Nantes

Par ailleurs, le coach de l’ OL a livré ses impressions sur la première victoire de son équipe dans le championnat, en 4 journées. « J’ai vu de bonnes choses. On aurait pu marquer plus de buts. Les trois points sont les plus importants », a-t-il apprécié. « Avant le match, j’ai dit aux joueurs qu’on ne pouvait gagner qu’en jouant ensemble. Aujourd’hui, on l’a bien fait. Moussa Dembélé a très bien joué. J’ai aligné le meilleur onze possible aujourd’hui », a confié Peter Bosz, sur le site internet de Lyon. Pour rappel, l’ OL avait été tenu en échec par le Stade Brestois (1-1) et Clemont Foot (3-3) et s’était incliné lourdement (3-0) face à Angers SCO, lors des 3 premières journées de L1. Les Lyonnais recevront le RC Strasbourg, après la trêve internationale.