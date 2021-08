RC Lens Mercato : Officiel, le Racing Club frappe un coup au PSG

Publié par ALEXIS le 31 août 2021 à 23:25

Le RC Lens a reçu un renfort en provenance du PSG, ce mardi, à quelques heures du Mercato estival. Arnaud Kalimuendo est revenu au club, toujours sous la forme d’un prêt, pour une nouvelle saison.

PSG : Kalimuendo prêté encore au RC Lens

Arnaud Kalimuendo a démarré la saison 2021-2022 au PSG, mais il va la terminer au RC Lens. C’est la décision du club de la capitale qui a prêté son jeune attaquant aux Lensois. C’est dans un communiqué officiel que le Paris Saint-Germain a annoncé officiellement le départ du joueur de 19 ans. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, l’attaquant français Arnaud Kalimuendo est prêté au Racing Club de Lens jusqu’au 30 juin 2022 », a appris le club leader de Ligue 1. Le Paris SG a précisé ensuite que le prêt de l’avant-centre n’est pas assorti d’une option d’achat et a souhaité à ce dernier « de réaliser une très belle saison avec le RCL ».

Retour du buteur au RCL

Arnaud Kalimuendo revient ainsi chez les Sang et Or avec lesquels il avait disputé le championnat la saison dernière. Il avait contribué au maintien du club, alors promu en Ligue 1, dans l’élite. L’attaquant sorti de l’académie du Paris SG avait marqué 8 buts et délivré 6 passes décisives en 30 matchs joués sous le maillot lensois, soit 28 en Ligue 1 et 2 en coupe de France. Il avait été le 3e meilleur buteur du RC Lens (7 buts en L1), derrière Gaël Kakuta (11 buts), Florian Sotoca (8 buts). Retourné à Paris à l’issue de l’exercice 2020-2021, il y a fait la préparation estivale. Arnaud Kalimuendo était même titulaire dans l’équipe de Mauricio Pochettino, lors du match du trophée des champions contre le LOSC (0-1). Il a ensuite fait 2 brèves apparitions en championnat avec les Rouge et Bleu, ce début de saison.