ASSE Mercato : Un attaquant de Liverpool débarque chez les Verts !

Publié par Thomas le 01 septembre 2021 à 17:00

Très timide depuis le début du mercato estival en raison de gros soucis financiers, l’ ASSE a finalement bouclé sa première arrivée hier soir, quelques heures avant la fermeture du marché des transferts. Les Verts ont enregistré la signature en prêt de l’attaquant uruguayen Ignacio Ramírez. Focus sur un coup mercato inattendu qui risque de redonner le sourire aux supporters stéphanois cette saison.

ASSE Mercato : Ignacio Ramírez débarque de Liverpool

Auteur d’un début de saison très moyen, couronné par une 16e place de Ligue 1, les Verts cherchaient désespérément à se renforcer offensivement malgré des contraintes financières de taille. Mis sur le marché depuis avril dernier, le club peine à trouver un repreneur et connaît des discordes internes qui nuisent au bon fonctionnement de l’institution. Néanmoins, et après plusieurs pistes sans succès, les stéphanois ont bouclé hier soir le transfert de l’Uruguayen Ignacio Ramírez. Si son nom ne vous dit encore rien, l’attaquant est une véritable star dans son pays et dans son club. Buteur à succès, le joueur de 24 ans fait le bonheur depuis cinq saisons de Liverpool…Montevideo, un des clubs phares de la capitale uruguayenne.

Si Valère Germain était un temps annoncé du côté du Forez, il semblerait que l’entraîneur Claude Puel en ait décidé autrement. Pour rappel, le technicien stéphanois avait fait le forcing auprès de Jean-Luc Buisine, chef de recrutement à l’ ASSE, pour qu’un nouvel attaquant débarque dans la Loire. Avec Ramírez, les Verts s’offrent un buteur prolifique qui devrait marquer quelques buts cette saison en Ligue 1.

Un véritable renard des surfaces

Après le départ de Charles Abi vers l’En avant Guingamp, Saint-Etienne avait besoin d’un buteur plutôt jeune pour compenser une ligne offensive d’expérience avec Hamouma et Khazri. En s’attribuant les services de Ramírez, le club voit une élan de fraîcheur arriver dans l’effectif. Serial buteur au Liverpool FC, l’attaquant sort d’une année 2021 fantastique avec 11 réalisations en 10 rencontres. 2e buteur du championnat uruguayen, le joueur de 24 ans possède un sens du but redoutable et une grinta propre à l’identité sudaméricaine. Une très belle pioche pour Sainté donc.