OM Mercato : Surprise, Longoria insiste pour un deal à zéro euro

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2021 à 21:00

Cet été, l’ OM a fait le plein en défense centrale avec les arrivées de Luan Peres et William Saliba. Pourtant, Pablo Longoria ne semble toujours pas satisfait. Le président marseillais ferait même le forcing en coulisses pour recruter gratuitement David Luiz.

OM Mercato : Pablo Longoria insiste pour David Luiz ?

C’est une information qui en surprend plus d’un. Début août, plusieurs médias étrangers ont annoncé que l’entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, avait effectué le voyage au Brésil pour tenter de s’attacher les services de David Luiz, libre depuis son contrat d’Arsenal. Mais cette offensive marseillaise n’a abouti à rien de concret. Les dirigeants marseillais se sont plutôt tournés vers d’autres pistes défensives et sont finalement parvenus à mettre la main sur Luan Peres et William Saliba. Et depuis, le dossier David Luiz était tombé dans l’oubli.

Pourtant, ce mercredi, au lendemain du mercato estival, la presse brésilienne le ressort des tiroirs. Les médias O Globoesporte et UOL Esporte annoncent en effet que l’Olympique de Marseille serait toujours sur les traces de l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain. La direction marseillaise souhaiterait profiter de sa situation contractuelle pour l’attirer gratuitement à Marseille. Cependant, cette piste a très peu de chance d’aboutir, à moins que le club olympien se sépare d’un joueur pour un championnat où le mercato est encore ouvert.

David Luiz hésite encore

Libéré par Arsenal à l’issue de son contrat le 30 juin dernier, David Luiz est libre de s’engager avec le club de son choix. Il devra trouver un nouveau challenge pour la suite de sa carrière. Âgé de 34 ans, le défenseur brésilien conserve toujours une belle cote sur le marché des transferts. Outre l’ Olympique de Marseille, l’Atlético Mineiro, Flamengo, Benfica et le Sporting se bousculent pour arracher sa signature. Mais l’ancien Parisien ne semble pas pressé pour prendre une décision concernant sa future destination.