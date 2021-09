ASSE Mercato : Grand attaquant, Puel a frappé un coup exceptionnel

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2021 à 23:40

À la recherche d’un attaquant de pointe pour repositionner Wahbi Khazri sur le côté, Claude Puel et l' ASSE ont frappé un gros coup en mettant la main sur Juan Ignacio Ramirez, l’attaquant de Liverpool FC, en Uruguay. Un buteur hors norme selon un site spécialisé.

Juan Ignacio Ramirez prêté à Saint-Étienne

Mercato ASSE : Ignacio Ramirez, l’attaquant du futur













Il a fallu attendre la dernière seconde du mercato pour voir l’ AS Saint-Étienne annoncé sa première recrue de l’été. En effet, le club stéphanois est parvenu à arracher un accord à Liverpool FC Montevideo pour le prêt d’une saison de. Alors qu'ils semblaient se résigner à zéro arrivée cet été, les Verts ont finalement obtenu le renfort de l’international uruguayen en toute fin du marché des transferts. Le communiqué du club annonçant l’arrivée du joueur de 24 ans le prouve d’ailleurs.« 00h01, mais ... bienvenue dans la TeamASS Ignacio Ramirez » L’ASSE a trouvé un accord avec le Liverpool FC Montevideo pour le prêt de l'avant-centre et international uruguayen de 24 ans », peut-on lire sur le site officiel de l’ASSE. Une belle acquisition pour Claude Puel vu le portrait dressé par un média local du nouveau pensionnaire du Stade Geoffroy-Guichard.Claude Puel a donc réussi à s’attacher les services d’un véritable numéro 9 comme il le réclamait depuis la saison dernière. Et même s’il n’est prêté qu’une saison sans option d’achat, Juan Ignacio Ramirez possède un profil qui fait déjà rêver . Selon le média Lucarne Opposée, l’ASSE s’est offert « un attaquant magnifique, au physique idéal, plus puissant que rapide, qui sait parfaitement jouer de son corps et qui a un sens du but inné. » Et son palmarès est tout simplement exceptionnel. Meilleur buteur de l'histoire de Liverpool Fútbol Club à qui il a permis de remporter ses trois premiers titres au sein de l'élite,est décrit comme l’attaquant du futur.Un pur numéro 9, sachant jouer dos au but, finisseur, droitier, mais bon des deux pieds. Le compatriote d’un certain, meilleur buteur de l’histoire du PSG avant de rejoindre Manchester United depuis octobre 2020, Ignacio Ramirez a inscrit 24 buts en 31 apparitions en championnat la saison dernière, et est déjà à 11 buts en 12 matches toutes compétitions confondues cette saison. Puel dispose donc désormais d’un véritable canonnier. Les défenses adverses sont ainsi prévenues.