OL Mercato : Messi, Lyon, L1, Jérôme Boateng déballe tout !

Publié par Ange A. le 02 septembre 2021 à 00:20

Libre depuis la fin de son contrat au Bayern, Jérôme Boateng vient de s’engager avec l’Olympique Lyonnais. Présenté ce mercredi, le défenseur allemand a justifié son choix de signer à Lyon. Le néo-Lyonnais a également évoqué ses retrouvailles avec Lionel Messi, recruté par le Paris Saint-Germain.

Les raisons de la signature de Jérôme Boateng à Lyon

L’Olympique Lyonnais a bouclé son mercato estival en recrutant Jérôme Boateng. Le défenseur central de 32 ans arrive libre en provenance du Bayern Munich. L’international allemand, champion du monde en 2014, s’est engagé avec l’OL pour deux ans, soit jusqu’en 2023. L’ancien bavarois a été présenté à la presse ce mercredi. L’occasion pour le nouveau défenseur lyonnais de justifier sa signature à Lyon. « Le mercato a été très long, j'ai eu différentes offres, je voulais avant tout avoir un bon feeling avec le club, trouver le bon projet. J’ai beaucoup parlé avec M. Bosz, on a eu de bonnes conversations […] Je connais ce club depuis que je suis jeune, avec la Ligue des Champions, il a toujours eu une bonne équipe, avec de bons joueurs. Je suis pressé de jouer et d’écrire de nouvelles pages de l’histoire du club », a expliqué le défenseur.

Les objectifs de Boateng avec l’OL

Dernière recrue de l’Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng se voit déjà comme un cadre de l’effectif de Peter Bosz. « C’est important d’apporter ce que je peux à cette équipe, jeune et très talentueuse. Je veux amener mon expérience au club, au vestiaire et à l’équipe », a déclaré l’ancien Bavarois. Pour aider le club, le défenseur souhaite d’abord se remettre « à 100% » sur le plan physique. Son dernier match remontant en mai, il estime qu’il doit retrouver la forme. En signant à Lyon, l’Allemand va découvrir le deuxième championnat étranger de sa carrière. Il avait déjà effectué une pige à Manchester City entre 2010 et 2011.

S’agissant de la Ligue 1 Conforama, il trouve que le championnat sera relevé au vu des recrutements effectués cet été. « La Ligue 1 est attractive, encore plus après ce mercato fou, ça attire forcément d’autres joueurs. Personnellement, ça a un peu joué même si je n’ai pas fait mon choix en fonction de ça. Tu aimes jouer contre les meilleurs », a-t-il lâché.

Des retrouvailles avec Lionel Messi

En parlant des meilleurs, Jérôme Boateng va de nouveau croiser la route de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or a rejoint le Paris Saint-Germain cet été suite à l’expiration de son contrat au FC Barcelone. Les deux hommes se sont affrontés en finale de Coupe du monde et à plusieurs reprises en Ligue des champions. Il ne garde pas forcément un bon souvenir de La Pulga quoique sa dernière rencontre avec l’Argentin se soit soldée par un légendaire 8-2 en faveur du Bayern Munich. « J’ai de bons et de mauvais souvenirs de mes matches face à Messi. Je ne sais pas si quelqu’un n’en a que des bonnes face à lui », a-t-il lancé. Le premier rendez-vous entre les deux hommes est prévu le 19 septembre prochain au Parc des Princes.