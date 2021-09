ASSE Mercato : Ce gros coup foireux à 0€ tenté par les Verts

Publié par Ange A. le 02 septembre 2021 à 04:35

Au vu de la modicité de ses moyens, l’AS Saint-Étienne n’a recruté qu’un seul renfort cet été. Avant cette signature, l’ ASSE a notamment tenté un coup avec un crack en Ligue 2. Mais les Verts ont été recalés vu leur offre insignifiante.

Un nouvel échec de l’ ASSE cet été révélé

L’AS Saint-Étienne s’est au moins offert un renfort cet été. L’attaquant uruguayen Juan Ignacio Ramirez va débarquer en prêt à l’ ASSE. L’avant-centre de 24 ans arrive en provenance du club uruguayen Liverpool FC. Avec 11 réalisations en 10 rencontres, il est le meilleur buteur du championnat local. En quête de renfort offensif cet été, le club ligérien a exploré de nombreuses pistes avant de boucler le prêt de Ramirez. Les Verts ont notamment tenté le coup avec le très courtisé Zinedine Ferhat. Le polyvalent milieu offensif n’a plus qu’un an de contrat avec le Nîmes et dispose d’un bon de sortie. Seulement, comme le révèle Mohamed Toubache-TER, la proposition de Saint-Étienne a été rejetée.

L’offre « ridicule » de Sainté pour Zinedine Ferhat

Comme le révèle l’insider, la proposition formulée par l’AS Saint-Étienne était loin de répondre aux attentes du club gardois. « Pour Ferhat, y’a un club de Ligue1 assez gonflé qui a fait une offre qui a laissé le board nîmois sur le c*l. Il reste 1 an de contrat à Ferhat & Saint-Etienne a fait une drôle de proposition : un prêt gratuit sans option d’achat. On est en août, pas à Noël hein », révèle la source. L’offre de l’ ASSE ne pouvait donc pas recevoir un écho favorable. Les Crocos n’étant disposés qu’à vendre leur meneur de jeu cet été afin de récupérer un joli chèque. Mais le pensionnaire de Ligue 2 risque au final de ne rien recevoir pour l’Algérien. Celui-ci n’a pas quitté Nîmes et pourra s’engager dès janvier librement avec le club de son choix. Une nouvelle occasion en or à zéro euro pour les Verts ?