PSG Mercato : Leonardo a dégoté un futur crack pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2021 à 07:15

Cet été, Leonardo a réalisé pour le PSG un mercato salué par presque tous les observateurs du foot mondial. Le directeur sportif du Paris SG a notamment réussi à mettre la main sur un futur crack.

Frosio : « Nuno Mendes, on peut dire que c’est un futur crack ! »

En recrutant Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan contre un chèque de 71 millions d’euros, le Paris Saint-Germain s’est offert une garantie au poste de latéral droit puisque le défenseur international marocain de 22 ans est considéré comme l’un des meilleurs de la planète à son poste. Il n’y a qu’à voir ses débuts sous les ordres de Mauricio Pochettino pour s’en convaincre. Pour l’autre côté de la défense, les dirigeants parisiens cherchaient un joueur du même calibre. Et Leonardo est parvenu à convaincre le Sporting Portugal de lui prêter contre un chèque de 7 millions d’euros et une option d’achat Nuno Mendes.

International portugais de 19 ans, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo est, comme Hakimi, considéré comme l’un des prospects les plus prometteurs à son poste. Spécialiste du football portugais pour le quotidien L’Équipe, Eric Frosio s’est enflammé pour la nouvelle acquisition de Leonardo, un futur crack tout simplement.

« Nuno Mendes, on peut dire que c’est un futur crack. C’est comme ça qu’il est vu ici à Lisbonne, et au Portugal. Il est jeune. Depuis son entrée dans le onze titulaire du Sporting il n’a plus quitté son poste. Il a plutôt joué comme ailier gauche dans un 3-4-3. On a surtout vu ses qualités offensives, sa faculté à centrer, provoquer, dribbler. Il est très rapide. Il sait défendre aussi, heureusement. C’est ce que recherchent Leonardo et Pochettino, j’imagine. C’est un futur grand », s’est réjoui le journaliste sportif.

Poursuivant, Eric Frosio confirme les 40 millions d’euros annoncés comme le prix de l’option d’achat de Nuno Mendes et assure que ce montant n’est rien par rapport à la valeur que le joueur va prendre dans les mois à venir.

« 40M€, ça peut paraître cher, mais il vaudra beaucoup plus dans quelques années (…) C’est vraiment le pendant d’Achraf Hakimi (…) Il est courageux, il a une bonne mentalité. Il est travailleur, à l’écoute des anciens. Il ne posera aucun problème dans le vestiaire. J’imagine qu’il va assez vite trouver sa place dans le onze titulaire du PSG. Franchement, c’est encore une belle pioche de Leonardo. Rien à dire. Le PSG c’est une dream team, aucun poste n’est dépourvu », a-t-il ajouté.

Mercato PSG : Le numéro de Nuno Mendes est connu !

Sixième et dernière recrue estivale du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes n’est pas encore arrivé à Paris puisqu’il se trouve actuellement avec sa sélection dans le cadre de la trêve internationale et les matches éliminatoires pour la coupe du monde 2022. Mais le PSG a d’ores et déjà dévoilé le numéro du maillot que va porter son nouveau joueur durant cette saison.

En effet, sur sa boutique en ligne, le club parisien a officialisé le numéro 25 comme celui que va porter le nouveau protégé de Pochettino. Pour rappel, c’est le numéro que portait l’international espoir néerlandais Mitchel Bakker, vendu cet été au Bayer Leverkusen pour 7 millions d’euros.