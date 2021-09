PSG Mercato : Un retour de Messi au Barça déjà dans les tuyaux ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2021 à 15:14

Le PSG a choqué la planète foot en récupérant gratuitement durant le mercato estival, Lionel Messi, en provenance du FC Barcelone. Mais le club de la capitale parviendra-t-il à conserver la star argentine jusqu’à sa retraite européenne ?

La prédiction de Riquelme sur l’avenir de Messi

Après 21 ans de bons et loyaux services et alors que tout le monde attendait qu’il termine sa carrière au Barça comme stipulé dans le nouveau contrat qu’il s’apprêtait à parapher, Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar n’ont pas lésiné sur les moyens pour faire signer au septuple Ballon d’Or un contrat courant les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2023, avec une troisième année supplémentaire en option. Mais pour Juan Roman Riquelme, l’ancien joueur du club catalan (2002-2005), Messi ne va pas s’éterniser à Paris. Il va juste offrir aux Rouge et Bleu la première Ligue des Champions de leur histoire avant de retourner à Barcelone pour y terminer sa carrière.

« Je pense que Messi va remporter la Ligue des Champions avec le PSG et finir sa carrière à Barcelone », a déclaré l’actuel vice-président de Boca Juniors dans une prédiction qui pourrait donner des idées aux médias espagnols dans les mois à venir. Même si la Pulga a d’autres idées pour son avenir après la Ligue 1.

Mercato PSG : Le prochain club de Messi déjà connu ?

D’après les informations divulguées par le quotidien Le Parisien il y a trois semaines, Lionel Messi a promis à son épouse Antonella Roccuzzo de rester en Europe jusqu’en 2023 avant de prendre la direction des États-Unis et Miami. Une tendance confirmée par le Daily Mirror qui assure que David Beckham, propriétaire de la franchise de l’Inter Miami en MLS, a déjà commencé à négocier avec le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain en vue d’une arrivée au terme de son aventure en Ligue 1. Dans deux ans, Messi devrait donc aller terminer sa carrière aux États-Unis. Sauf s’il décide de suivre la prédiction de son ancien coéquipier en sélection Riquelme.