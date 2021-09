LOSC Mercato : la réponse aux lillois sur un ancien de l'OM

Publié par Ange A. le 04 septembre 2021 à 00:34

Avec l’intérêt dont suscite Zeki Celik, le Lille OSC a prospecté cet été sur le marché des transferts pour préparer sa succession. Le LOSC se serait notamment intéressé à un ancien de l’Olympique de Marseille. Mais l’intérêt de celui-ci envers le club nordiste n’était point réciproque.

Le LOSC rembarré par un ancien Marseillais

Avec son titre glané en championnat la saison dernière, le Lille OSC a vu bon nombre de ses éléments courtisés sur le marché des transferts. Quelques-uns comme Mike Maignan, Boubakary Soumaré ou encore Luiz Araujo ont quitté le navire lillois cet été. D’autres Dogues pourraient leur emboîter le pas dans les prochains mois. C’est notamment le cas de Zeki Celik. Le latéral turc du LOSC était annoncé à la Fiorentina pour prendre la succession de Pol Lirola recruté par l’Olympique de Marseille. En parallèle, la direction de Lille avait déjà ouvert sa succession. Le nom de Serge Aurier, aujourd’hui libre de tout contrat, était notamment associé au club nordiste. Mais du fait de son passé de Lensois, l’ancien latéral du PSG avait fermé la porte à un transfert à Lille. Il ne s’agit pas du seul ancien pensionnaire de Ligue 1 qui a rembarré le champion de France en titre. Un ancien Marseillais aurait aussi recalé les Dogues.

Bouna Sarr radical pour son avenir au Bayern Munich

Le média germanophone TZ révèle que Bouna Sarr était pisté le Lille OSC. Le Bayern Munich était notamment disposé à céder l’ancien latéral droit de l’Olympique de Marseille juste un an après son arrivée. Mais le défenseur encore sous contrat jusqu’en 2024 n’a pas souhaité quitter la Bavière où il serait à l’aise selon la source. Raison pour laquelle il a rejeté l’offre du LOSC et celles de deux autres prétendants européens. L’ancien Marseillais aurait également recalé des propositions du Besiktas et de l’Olympiakos, respectivement champion de Turquie et de Grèce la saison dernière. Resté en Bavière, Bouna Sarr n’est plus que troisième dans la hiérarchie à son poste. Il ne compte qu’une seule titularisation, pour un but, en quatre apparitions (109 minutes) cette saison.