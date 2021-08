LOSC Mercato : La réponse cinglante de Serge Aurier à Lille

Publié par Ange A. le 28 août 2021 à 10:35

Alors que Zeki Celik est annoncé sur le départ au Lille OSC, le nom de Serge Aurier est associé au club nordiste. Sur le départ à Tottenham, le latéral droit ivoirien s’est montré clair concernant une arrivée à Lille.

Un transfert à Lille, la réponse cash de Serge Aurier

Champion de France en titre, le Lille OSC voit bon nombre de ses éléments courtisés sur le marché des transferts. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2023, Zeki Celik pourrait quitter le LOSC cet été. Le latéral turc sera libéré de ses dernières années de contrat si jamais un prétendant répond aux exigences financières du club nordiste. L’arrière droit lillois est notamment pressenti pour assurer la succession de Pol Lirola à la Fiorentina. En attendant une éventuelle offre satisfaisante de La Viola, la direction des Dogues prospecte déjà sur le marché des transferts pour la succession de Celik. Ces dernières heures, un transfert à Lille de Serge Aurier a été évoqué par Fabrizio Romano. L’arrière droit a répondu sans ambages aux spéculations sur son avenir.

Pas de départ au LOSC pour Aurier cet été

Formé au Racing Club de Lens, l’ennemi juré du Lille OSC, Serge Aurier ne se voit pas défendre les couleurs du LOSC. « Sang et Or à vie, sachez-le ! », a posté l’Ivoirien de 28 ans en story sur son compte Instagram. Un post qui a donc de quoi refroidir une quelconque approche du LOSC. S’il ne cache plus son désir de quitter Tottenham à un an de l’expiration de son contrat, pas question d’un transfert à Lille pour Aurier. En cas de retour en France, il privilégiait un retour au Paris Saint-Germain. Mais cette piste s’est refroidie depuis la signature du Marocain Achraf Hakimi au PSG. Pas dans les plans de Nuno Espirito Santo, l’Ivoirien est condamné à un départ des Spurs.