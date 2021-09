AS Monaco : Un crack annonce la couleur après sa signature

Publié par Ange A. le 04 septembre 2021 à 03:55

L’AS Monaco s’est trouvé un nouvel attaquant cet été en la personne de Myron Boadu. Actuellement en sélection, le Néerlandais affiche ses ambitions pour sa première saison sur le Rocher. Niko Kovac et les supporters monégasques vont apprécier.

Les raisons de la signature de Myron Boadu à Monaco

L’AS Monaco a reconduit son opération dégraissage entamée l’été dernier lors de la dernière fenêtre des transferts. Quelques attaquants ont notamment quitté le club de la Principauté durant ce mercato. Pietro Pellegri a été prêté à l’AC Milan quand Stevan Jovetic s’est engagé librement avec le Hertha Berlin. Suite à ces départs en attaque, la direction de l’ASM a recruté Myron Boadu contre 17 millions d’euros. Le Néerlandais s’est engagé avec le club du Rocher jusqu’en 2026. Pour sa dernière saison à l’AZ Alkmaar, son club formateur, l’avant-centre a claqué 15 buts en 38 matchs. Au micro d’ESPN, l’attaquant âgé de 20 ans est revenu sur son transfert à l’ASM. Il révèle notamment vouloir rivaliser avec des buteurs du calibre de Volland et Ben Yedder.

« Je voulais de meilleurs joueurs autour de moi et rivaliser avec eux. Je ne me dis pas : ils sont meilleurs à l’avance. Je suis là pour me montrer tout de suite […] Ce sont des gars qui sont régulièrement appelés avec la France et l’Allemagne. Ils s’entraînent dur et j’aime les regarder », a confié Myron Boadu.

Un objectif clair sur le Rocher cette saison

Au milieu de la concurrence, Myron Boadu entend tout de même s’imposer pour sa première année à l’AS Monaco. Le nouvel attaquant monégasque s’est même déjà fixé un nombre de buts minimal pour la campagne 2021-2022. « Ça marchera. Je vise quinze buts. Je veux jouer le plus possible », a révélé l’international néerlandais (1 sélection/1 but). À lui maintenant d’ouvrir son compteur but avec son nouveau club pour atteindre cet objectif. Pour le moment, le natif d’Amsterdam est encore muet après 4 journées de championnat.