AS Monaco Mercato : 17M€, Officiel ! Un grand espoir néerlandais signe

Publié par Thomas le 04 août 2021 à 11:15

Longtemps dans les petits papiers de Niko Kovac, la jeune pépite du AZ Alkmaar aux Pays-Bas, Myron Boadu, s’est engagé officiellement à l’AS Monaco. Très courtisé, notamment en France, où le groupe INEOS (OGC Nice) s’était montré très intéressé, c’est finalement sur le Rocher que le joueur de 20 ans va mettre à l’œuvre sa magie balle au pied. Auteur d’une saison exceptionnelle en Eredivisie, ponctuée par 15 buts, Myron Boadu a paraphé un contrat de cinq saisons en principauté. Selon le journaliste Loïc Tanzi, les dirigeants de l’ASM ont négocié un paiement du transfert en 5 fois.

AS Monaco : La pépite Myron Boadu débarque en France !

Troisième du championnat de France la saison dernière, l’AS Monaco s'est montrée assez timide depuis le début du mercato estival. Les Rouges et Blancs viennent de s’imposer face au Sparta Prague 2-0 au troisième tour préliminaire et voit sa participation à la Ligue des Champions de plus en plus accessible (il reste un match de barrage). Après l’arrivée de Jean Lucas de l’Olympique Lyonnais, Niko Kovac lance véritablement son mercato, avec la signature du jeune espoir néerlandais Myron Boadu (20 ans). Les dirigeants monégasques ont déboursé 17 millions d’euros pour enrôler le joueur, qu’ils ont réglé en 5 fois, comme pour Krépin Diatta en janvier dernier. L’avant-centre s’est engagé jusqu’en 2026.

Arrivé à l’AZ Alkmaar en 2013, le Néerlandais débute en 2018 en professionnel (à 17 ans) où il marquera d’entrée les esprits. Auteur de deux saisons de haute volée, avec 29 buts inscrits en 55 rencontres, Myron Boadu est la grande sensation du championnat hollandais. Sous contrat jusqu’en 2023 avec son club, l’attaquant avait vu sa cote considérablement augmenter ces derniers mois, rendant quasi acté son départ cet été. Le joueur inaugure sa première sélection avec les Oranjes en 2019, où il marquera un but. Très bonne pioche donc pour Monaco.