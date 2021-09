OL Mercato : Un détail important du dossier Boateng dévoilée !

Publié par JEAN-LUC D le 04 septembre 2021 à 15:07

Laissé libre par le Bayern Munich cet été, Jérome Boateng s’est engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023. Quelques jours après la présentation officielle du nouveau défenseur central de l’OL, un détail important de son arrivée à fuité.

La prime à la signature de Jérome Boateng dévoilée

Après dix ans de bons et loyaux services, Jérome Boateng a quitté le Bayern Munich cet été. À la recherche d’un défenseur central pour se débarrasser de Marcelo, l’Olympique Lyonnais n’a pas réfléchi longtemps pour récupérer l’international allemand de 33 ans. À peine arrivé à Lyon, le champion du monde 2014 fait déjà l’unanimité chez les supporters de l’OL.

Et même si Jean-Michel Aulas et Juninho n’ont pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert, le renfort de l’ancien joueur de Manchester City a tout de même valu la signature d’un joli chèque. En effet, d’après les informations du journal Le Progrès, pour convaincre Jérome Boateng de signer un contrat de deux ans, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais lui ont versé une prime à la signature comprise entre 1 et 1,5 million d’euros.

Mercato OL : Franck Ribéry envoie un message à Boateng

Arrivé cette semaine à Lyon, Jérome Boateng va sceller définitivement le sort de l’international brésilien Marcelo puisque l’ancien défenseur central du Bayern Munich a tout l'air d'un bon coup pour l’équipe de Peter Bosz. Deux fois vainqueur de la Ligue des champions (2013, 2020), Boateng vient en effet apporter toute son expérience au sein de l’effectif des Gones. Un bon coup pour Lyon que Franck Ribéry a validé. Sur les réseaux sociaux, l’ancien coéquipier du nouveau Lyonnais lui a adressé un petit message pour lui souhaiter bonne chance pour sa nouvelle aventure en Ligue 1. « Allez allez ! Bonne chance à toi en France frérot ! », a écrit l’attaquant tricolore de 38 ans.