PSG Mercato : Un premier départ déjà acté pour l'hiver ?

Publié par Ange A. le 04 septembre 2021 à 21:30

S’il a réalisé un recrutement XXL cet été, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à boucler d’importantes ventes pour dégraisser son effectif. Ce ne serait que partie remise, un milieu de terrain du PSG devrait plier bagages en hiver.

Transfert PSG : Un milieu brésilien vers la sortie en hiver ?

Le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato estival à faire rougir ses concurrents européens. Le PSG a notamment signé des grosses pointures comme Lionel Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma à zéro euro. Le club francilien n’a claqué que 60 millions d’euros pour le transfert d’Achraf Hakimi et 7 autres millions pour le prêt de Nuno Mendes. À côté de ces signatures à en faire des jaloux, le club de la capitale était dans l’obligation de vendre pour renflouer ses caisses et faire de la place à ses recrues. Seul Mitchel Bakker a été vendu par Paris cet été. Annoncés sur le départ, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi ou encore Kylian Mbappé sont restés à quai. Idem pour Rafinha. Le milieu était envoyé à Fenerbahçe, le mercato turc étant encore ouvert. Mais comme l’indique Fabrizio Romano, l’ancien Blaugrana ne bougera pas avant janvier.

Le départ de Rafinha déjà programmé en janvier ?

Le spécialiste du mercato assure en effet que toutes les pistes menant à Fenerbahçe ou à tout autre club ne sont que des canulars. La source croit savoir que Rafinha a fait part à sa direction de son désir de rester au PSG jusqu’en janvier. Avec la concurrence, un départ semble inéluctable pour le milieu de terrain pourtant encore sous contrat jusqu’en 2023. Son temps de jeu famélique depuis la reprise de la Ligue 1 confirme qu’il n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Il n’a joué que deux petites minutes après 4 journées de championnat. Juste un an après son arrivée du FC Barcelone, le Brésilien est déjà un sérieux candidat au départ. Reste plus qu’à attendre avant de connaître son prochain point de chute.