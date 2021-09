PSG Mercato : Messi a adressé un courrier historique au Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2021 à 19:51

S’il a finalement rejoint le PSG durant le mercato estival, Lionel Messi avait déjà exprimé cette envie de changement au Barça par le passé. La presse espagnole a fait une importante révélation sur le sujet ce dimanche.

Messi voulait quitter le Barça depuis l’été 2020

Il y a un an, la presse espagnole lâchait une bombe et assurait que Lionel Messi avait manifesté son désir de quitter le FC Barcelone. La star argentine avait à l’époque adressé un courrier à Josep Maria Bartomeu, le président d’alors des Blaugranas, pour lui exprimer son souhait d’aller voir ailleurs après vingt ans sous le seul maillot du club catalan. Dans sa missive, le septuple Ballon d’Or expliquait sa décision en s’appuyant sur une clause lui permettant de quitter Barcelone librement à la fin de chaque saison. Dans son édition du jour, le quotidien Mundo Deportivo a révélé le contenu intégral du fameux burofax envoyé par l’actuel nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain aux dirigeants barcelonais le 25 août 2020.

Le burofax envoyé par Messi au Barça dévoilé

« Cher Monsieur Bartomeu,

Par la présente, et conformément aux dispositions de la clause 3.1 du contrat daté du 25 novembre 2017, j'exprime mon souhait de mettre fin à mon contrat de travail en tant que footballeur professionnel avec effet au 30 août 2020.

Je comprends que le délai du droit de résiliation unilatérale sans motif réglementé par la clause susmentionnée doit être interprété en fonction des circonstances exceptionnelles dans lesquelles s'est déroulée la saison de compétition de football 2019/20, en raison de l'état d'urgence et de la situation de force majeure résultant de la pandémie de COVID-19.

En raison de ces circonstances exceptionnelles, la saison de compétition 2019/20 s'est terminée hier, sans préjudice du fait que pour notre équipe, cette fin a eu lieu le 15 août, lorsque nous sommes retournés à Barcelone après notre élimination de la Ligue des champions dans la nuit du 14 août.

En tout état de cause, dans les 10 jours suivant la fin de la saison de compétition, et respectant ainsi le délai convenu pour l'exercice de la clause 3.1. susmentionnée, conformément au contrat matériel de notre accord, qui doit être interprété en fonction des circonstances exceptionnelles de la saison 2019/20, j'exerce mon droit de résiliation du contrat avec effet au 30 août 2020, avec les conséquences prévues dans la stipulation 3.1. susmentionnée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués, Lionel Andres Messi. »

En fin de compte, Josep Maria Bartomeu a refusé cette demande et le natif de Rosario est resté une saison supplémentaire en Liga, pour finalement rejoindre le PSG en août 2021, soit un an plus tard. À Paris, le joueur de 34 ans retrouve son ancien coéquipier Neymar et a signé jusqu’en 2023 avec les Rouge et Bleu.