OL Mercato : Ce coup XXL tenté par Juninho à Man United

Publié par Ange A. le 05 septembre 2021 à 23:37

L’Olympique Lyonnais n’a recruté aucun avant-centre pour compenser le départ gratuit de Memphis Depay. L’ OL a pourtant multiplié les pistes pour s’offrir un nouvel attaquant. L’une d’entre elles menait notamment à Manchester United.

Les Reds Devils approchés par l’ OL pour un buteur

Particulièrement actif dans les derniers jours du mercato estival, l’Olympique Lyonnais a clos son recrutement avec la signature de Jérôme Boateng. Si l’ OL s’est considérablement renforcé en défense, le club de Jean-Michel Aulas n’a pas recruté un nouvel attaquant pour assurer la succession de Memphis Depay parti libre au FC Barcelone. L’Iranien Sardar Azmoun était la priorité des Gones en attaque. Mais il a été retenu par le Zénit Saint-Pétersbourg, le club russe n’ayant pas trouvé son remplaçant. Outre le buteur du Zénit, Juninho a également tenté un coup du côté de Manchester United. Le directeur sportif lyonnais souhaitait recruter un attaquant passé par le club rhodanien.

Lyon rembarré par Anthony Martial cet été

Le Parisien dévoile en effet que l’Olympique Lyonnais s’est intéressé à Anthony Martial cet été. Le numéro 9 des Reds Devils aurait pu signer son retour chez son club formateur. Il a quitté l’ OL pour l’AS Monaco en 2013 avant de s’envoler vers Old Trafford deux ans plus tard. Le journal francilien assure que Lyon a voulu enrôler Martial dans le cadre d’un prêt. Encore sous contrat avec le vice-champion d’Angleterre jusqu’en 2024, l’attaquant de 25 ans a décliné l’offre de Lyon. En restant à Old Trafford, Martial risque de vivre une saison compliquée. Auteur de 3 matchs, dont un seul en tant que titulaire, depuis la reprise de la Premier League, l’international tricolore pourrait voir son temps de jeu davantage s’amenuiser suite au transfert de Cristiano Ronaldo. Outre le quintuple Ballon d’Or, l’ancien Lyonnais devra batailler pour une place aux côtés des Cavani, Rashford, Greenwood et Sancho.