Ex - Bordeaux Mercato : Ça se bouscule pour Hatem Ben Arfa

Publié par Ange A. le 06 septembre 2021 à 03:20

Libre depuis la fin de son contrat chez les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa serait sur le point de rebondir dans un championnat étranger. Aux dernières, de nouveaux prétendants seraient entrés dans la danse pour l’ancien du FCGB.

Hatem Ben Araf sur les tablettes de clubs russes

Avec l’arrivée de Gérard Lopez à la présidence des Girondins de Bordeaux, le club au scapulaire s’est montré actif sur le marché des transferts. Les Marine et blanc ont enregistré la signature de 11 éléments durant cette fenêtre des transferts. De l’autre côté, le FCGB n’a vendu que deux joueurs. Plusieurs sont partis en tant que joueurs libres quand certains éléments ont été prêtés. Les Girondins ont notamment lâché Hatem Ben Arfa, en fin de contrat et libre de s’engager avec le club de son choix. Le milieu offensif serait notamment suivi en Turquie. Des intérêts de Kayserispor et Adana Demirspor sont révélés par Foot Mercato.

Le choix de Ben Arfa déjà connu ?

Le média en ligne assure même que des contacts ont déjà été noués entre ces courtisans et l’entourage d’Hatem Ben Arfa. Lequel serait aussi sur les tablettes des Roumains du Rapid Bucarest et des Hongrois de Ferencvaros. Mais comme l’indique la même source source, le polyvalent milieu offensif aurait déjà tranché pour son avenir. L’ancien des Girondins de Bordeaux ne viserait plus un départ à l’étranger. L’ancien Lyonnais souhaiterait évoluer en Ligue 1 cette saison. Mais jusqu’ici le joueur de 34 ans n’a pas encore reçu d’offre d’un club de l’élite. L’identité de son 10e club professionnel demeure donc une surprise.